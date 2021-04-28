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Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda...3 aracın karıştığı kazada,5 kişi hastaneye kaldırıldı...

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Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda...3 aracın karıştığı kazada,5 kişi hastaneye kaldırıldı...
Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda...3 aracın karıştığı kazada,5 kişi hastaneye kaldırıldı...

Polis Basn Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün, saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Fuar Kavşağında, çift şeritli yolda yolun sol şeridi içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Osama Talab Mob’d İSMAİL. (E-22) yönetimindeki JU 730 plakalı araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde trafik yoğunluğu nedeniyle sol şerit içerisinde bekleyen Yusuf ÇAĞRAŞ (E-44) yönetimindeki PM 847 plakalı motosikletin arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır. 

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Çarpmadan sonra yoluna devam eden JU 730 plakalı araç yine o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden ve yol içerisinde bulunan kavşak kutusu boş olduğu bir esnada yolun sağ kısmında bulunan Yakın Doğu Bulvarına dönüşe geçen Nasibe KARİMOVA (K-33) yönetimindeki PJ 616 plakalı araca çarpmıştır.

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Kaza sonucu yaralanan PM 847 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf ÇAĞRAŞ, PJ 616 plakalı araç sürücüsü Nasibe KARİMOVA ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Miyaser KARİMOVA (K-57), Emir KARİMOVA (E-5) ile JU 730 plakalı araç sürücüsü Osama Talab Moh’d İSMAİL Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Yapılan tedavilerinin ardından kazada ağır yaralanan Yusuf ÇAĞRAŞ yoğun bakım servisinde, diğer yaralılar acil serviste müşahade altına alınmışlardır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.178785280_910108303119269_1096126544571030657_n.jpg

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