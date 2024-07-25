Motosikletliler trafik kazalarına dikkat çekmek için eylem yapacak!

Motosikletliler, trafik kazalarına dikkat çekmek için pazar günü Girne’de eylem yapacak

Artan trafik kazalarına ve trafikte motosikletlilerin varlığına dikkat çekerek önlem alınmasını sağlamayı amaçlayan bir grup motosiklet sürücüsü, 28 Temmuz Pazar günü Girne’de motosikletli eylem yapacak.

Girne Amerikan Üniversitesi otoparkında saat 17.30’da buluşacak motosikletliler, sinyallerini yakarak Girne içinde tur atarak Girne Belediyesi Otoparkı’na gidecek.

Eylemin bu bölümünde trafik kazasında hayatını kaybeden Cemre Yönet’in annesi Gönül Sağır ve bazı kişiler konuşma yapacak.