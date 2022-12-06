Motosikletliler Yeniden Eylem Kararı Aldı

Motosiklet camiası, 'adil vergi talebi' kapsamında 2’nci kez eyleme gidecek.

Maliye Bakanı Alişan Şan'ın 24 Eylül'de Meclis önünde yapılan ilk eyleme gelerek verdiği “vergilerde indirim yapılacağı” sözünün hayata geçmemesi üzerine “Motosiklet Eylem Komitesi”, 17 Aralık'ta saat 14.00'te Lefkoşa'da eylem yapma kararı aldı.

“VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI İSTEMEK EN DOĞAL HAKTIR”

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ve Eylem Komitesi Başkanı İbrahim Önderoğlu, "Motosiklet Komitesi, yaklaşık 10 bin motosiklet tutkunu insanımızı temsil etmektedir. Verilen sözlerin tutulmasını istemek en doğal haktır" dedi.

“POPÜLİZMİ BIRAKALIM, SÖZÜMÜZÜ TUTALIM”

Motosiklet Komitesi'nin açıklaması şöyle:

“Motosiklet tutkunlarını temsil eden kurum olarak, tek bir sosyal medya çağrısı ile eylül ayında gerçekleştirdiğimiz eylemle, bin motosiklet kullanıcısını, Lefkoşa caddelerinden gururla geçirmeyi başarmıştık. Motosiklet camiası, kurumu, kulübü, sporcusu, eğitmeni, esnafı, bireysel sürücüsü ile bir arada olmayı, iki tekerden gelen kardeşlik ruhunu bir arada tutmayı, ilkesel olarak benimsemektedir. Karakteri düzgün, dikkati yolda, çevresine duyarlı, ülkesine sevdalı tüm motosiklet tutkunları, eylül ayında kendisine verilen ‘vergide indirim’ sözünün hayata geçmesini beklemektedir. Söz uçar yazı kalır. Söz uçar ama videolar durur. Seçim derdiniz bitmeyecek ama bizim satın alma gücümüz, tasarruf yapmamız, okul parası, market masrafı derdimiz olmaya devam edecek. Popülizmi bırakalım, sözümüzü tutalım."