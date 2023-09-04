Motosikletliye çarptı!

04.09.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Ömer DİKTÜRK (E-43), yönetimindeki ZLC 906 plakalı salon araç ile kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada, cadde üzerinde bulunan Önder Alışveriş Merkezi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gadam MYRADOV (E-32) yönetimindeki SJ 795 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralanan SJ 795 plakalı motosiklet sürücüsü Gadam MYRADOV, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sol kaval kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle, ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır.
Yürütülen soruşturma kapmasında, ZLC 906 plakalı araç sürücüsü Ömer DİKTÜRK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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