Motosikletten düştü, kendisine yardım etmek isteyen şahsı darp etti

Lefkoşa'da Reşadiye Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde motosikletten düşen 28 yaşındaki şahıs kendisine yardım etmek isteyen şahsı darp etti.

Lefkoşa'da Reşadiye Sokak üzerinde dün saat 20.30 sıralarında R.Y. (E-28) kullanımındaki MB 475 plakalı motosikletten düşmesine müteakip kendisini yerden kaldırarak yardım etmek isteyen Y.K.(K-37)’nin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp etti.

Polisten verilen bilgiye göre, R.Y. motosikletten düştüğü sırada tasarrufunda bulundurduğu bir kağıt parçası yere düştü. Akabinde, Polis Ekipleri tarafından söz konusu kağıt parçasında yapılan kontrolde, içerisinde yaklaşık 2 gram ağrılında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.