Mourinho: Drogba, Galatasaray maçında az daha beni öldürüyordu

Jose Mourinho verdiği röportajda, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Şampiyonlar Lig'i çeyrek final turu 2. maçında Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmaya dair önemli bir itirafta bulundu. Portekizli teknik adam, "Real Madrid'in başındaydım, Galatasaray'da Sneijder ve Drogba'ya karşı oynadım, neredeyse beni öldürüyordu ama yapmadı" dedi.

Son olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Bein Sports'un Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yayınlanan bir kanalına röportaj verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, kariyeri ve Manchester United'dan ayrılışı ve Chelsea'yi çalıştırdığı döneme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sporx'in aktardığı habere göre, Mourinho, "Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Şu anda çok gencim. Çok, çok uzun zamandır futbolun içinde olsam da birkaç haftaya 56 yaşında olacağım ve gerçekten çok gencim" şeklinde konuştu.

'UNİTED İLE SEZONU 2. OLARAK TAMAMLAMAK KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ BAŞARILARINDAN BİRİYDİ'

Premier Lig'te Kırmızı Şeytanlar ile geçen sezonu 2. olarak tamamlamasını kariyerinin en önemli başarılarından biri olarak tanımlayan Mourinho, "Manchester United ile sezonu 2. bitirmem, kariyerimin en büyük başarılarından biriydi. Belki bu adam deli diyebilirsiniz, 25 kupa kazandı ve ikinciliğin en iyi başarılarından biri olduğunu söylüyor, çıldırmış dersiniz ama bunu söylemeye devam edeceğim" dedi.

'DROGBA SADIK BİR OYUNCUYDU'

Röportajında, kısa bir süre önce kariyerine nokta koyan Fildişi Sahilli yıldız oyuncu Didier Drogba'ya da bir parantez açan Portekizli çalıştırıcı, "Drogba çok sadık bir oyuncuydu. Hiçbir zaman Marsilya'dan Premier Lig'e geldiğini unutmadı. Guingamp'ta, Marsilya'da oynadı ve ben onu Chelsea'ye aldım" şeklinde konuştu.

'PARASINI ÖDE VE KONUŞMA'

Drogba'nın Chelsea'ye transfer sürecine değinen tecrübeli teknik adam, "Abramovich bana kimi istediğimi sordu ve tüm büyük isimler arasından ben 'Drogba' dedim. 'O da kim, nerede oynuyor' dedi, ben de 'Sayın Abramovich, parasını öde ve konuşma' dedim" sözleriyle Chelsea kulüp başkanı ile aralarında geçen diyalogu aktardı.

'DİDİER, BİR CHELSEA VE PREMİER LİG İKONU'

Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda karşı karşı geldiği Galatasaray ile oynadıkları maç hakkında bir ilginç bir itirafta bulundu.

Porteizli çalıştırıcı, "Didier, Chelsea ve Premier Lig için bir ikon oldu. Real Madrid'in başındaydım, Galatasaray'da Sneijder ve Drogba'ya karşı oynadım, neredeyse beni öldürüyordu ama yapmadı" dedi.

'SALAH'A AŞIK OLDUM'

Muhammed Salah'ın Chelsea'den gidiş sürecine değinen Mourinho, "Salah'ı Chelsea'de benim sattığımı söyleyerek bunu üzerime yapıştırmak istediler. Bu doğru değil. Bunun tersine, Salah'ı alan bendim. Chelsea'deyken Basel ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştık ve Salah'a aşık oldum.Onu aldırdım ancak Willian, Hazard gibi oyuncularımız da vardı. Londra'ya geldi ve yeni bir dünyada kayboldu. Daha iyi olması, gelişmesi için onunla çalışmak istedik ancak her dakika oynamak ve beklemek istemiyordu.Onu İtalyan futboluna kiralık göndermeye karar verdik çünkü daha taktiksel ve fiizkseldi. Fiorentina gidebileceği iyi bir kulüpti. Kulüp onu satmaya karar verdiğinde bu kararın içinde ben yoktum. Ben onu transfer ettim, satmadım. Onunla ilişkim olabilecek en iyi seviyede" ifadelerini kullandı.