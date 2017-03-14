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Mourinho'dan Chelsea taraftarına cevap

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Mourinho'dan Chelsea taraftarına cevap
İngiltere Federasyonu Kupası çeyrek finalinde Chelsea'ye 1-0 yenilerek elenen M. United'ın teknik direktörü Mourinho, Chelseali taraftarlarının protestolarına ilişkin hala bir numara olduğunu söyledi.

Kariyerinde üç şampiyonluk yaşadığı Chelsea'nin bir grup taraftarının maç boyunca "hain", "hepsi senin suçun" ve "artık özel biri değilsin" şeklindeki protestolarıyla ilgili İngiliz basınına açıklamada bulunan Mourinho, "Onları 4 Premier Lig şampiyonluğuna taşıyacak bir teknik adam bulana kadar en iyi benim. Bu gerçekleştiği takdirde iki numara olacağım. O zamana kadar hain dedikleri kişi bir numara olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma sırasındaki protestolara Chelsea'nin başında kazandığı şampiyonluklara istinaden eliyle üç işareti yaparak cevap veren 54 yaşındaki teknik adam, "İstedikleri şekilde düşünmekte özgürler. Ben profesyonelim ve maçlar sırasında görev yaptığım kulübümü savunmak durumundayım." değerlendirmesinde bulundu.

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