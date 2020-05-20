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Mouse kullanacak insan yok! Yangın kamera sistemi çöp oldu! (video)

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Mouse kullanacak insan yok! Yangın kamera sistemi çöp oldu!
Mouse kullanacak insan yok! Yangın kamera sistemi çöp oldu! (video)

Orman Dairesi müdürü Karzaoğlu, Natura 2000 projesi çerçevesinde AB tarafından 2010 yılında Avrupa Birliği tarafından sağlanan yangın erken uyarı sisteminin 950 Bin Euro maliyeti olduğunu söyleyerek, "O dönem “mouse kullanacak bir elemanımız” yoktu diyerek yıllar içerisinde bu sitemi güncelleyecek eleman talep edildiğini ancak bu taleplerinin yanıtsız kaldığını belirtti.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Kıbrıs Genç Tv’de yayınlanan Bugüne Dair programında dün Nazar Erişkin’in gündeme getirdiği ve bugün bir çok gazetenin manşete taşıdığı Avrupa Birliği tarafından kurulan kamera sisteminin neden çalışmadığı konusuna açıklık getirdi.

Karzaoğlu, Natura 2000 projesi çerçevesinde AB tarafından 2010 yılında Avrupa Birliği tarafından sağlanan yangın erken uyarı sisteminin 950 Bin Euro maliyeti olduğunu söyledi. O dönem “mouse kullanacak bir elemanımız” yoktu diyen Karzaoğlu, yıllar içerisinde bu sitemi güncelleyecek eleman talep edildiğini ancak bu taleplerinin yanıtsız kaldığını belirtti.

Karzaoğlu, son dönemde yine gözetleme sitemi görevini yapabilecek portatif bir kamera sistemi çalışması projelendirdiklerini ifade ederken, gelen ekonomik kriz ve yaşanan pandemi nedeniyle Türkiye ile bu teması kuramadıklarını dile getirdi. Karzaoğlu programda şunları dile getirdi: “950 Bin Euro civarında anahtar teslimi bir sistem olarak kuruldu.14 noktada , akü,rüzgar enerjisi ile çalışabilen bir sistem kuruldu. Karşımızda 14 ekran bulunuyordu. Daha sonra Turkcell sponsör oldu kameralarımız 16 adet kameraya ulaştık. Ormanda oluşan en ufak bir hareketlenmeyi algılayıp uyarı veriyordu.

Hem ekrana, hem cep telefonumuza hem de e mailimize geliyordu. Zaman zaman bir adli olayda Polis teşkilatımız ile de çok kez görüntü de paylaştık. Sistem çok güzeldi.Kuran firmanın 1 yıl parça ve servis garantisi vardı. Biz bunu 2 yıl daha idama ettirdik. Ve 3 yıl boyunca sürdü. Bizim bununla ilgili bir ödeme kalemimiz yoktu. Baskı yaptık ve ısrarla sürdürmeye çalıştık. Bu sistemi kullanabilecek elemanlara ihtiyaç olduğumuz o dönem dile getirdik.

 

" BAŞKA DAİRELERDEN ELEMAN TALEP ETTİK "

Hatta başka daireden bu işlerden anlayan elemanların bize kaydırılmalarını istedik gene olmadı. Dolayısıyla sistem, yıllar içerisinde güncellenemedi ve bugün maalesef kullanılamaz hale geldi. Bir dönem bir firma bulduk ve bunun tekrar revize edilmesi için uğraş verdik. Ancak hükümetlerin değişmesi ve kadroların yenilenmesi maalesef yine çalışamalrı sekteye uğrattı. Ben 3.kez görev yapıyorum Daire Müdür olarak. Müşavir pozisyonundayım. Ama en iyi bildiğim Orman konusunda ülkeme hizmet vermek istiyorum.

 

"YANGINA GEÇ MÜDAHALE EDİLMEDİ"

"Tepebaşı’nda çıkan yangına geç müdahale edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yangın çıktığı andan itibaren hemen ekiplerimiz müdahaleye başlamıştır. Bundan hiçbir yurttaşımızın kuşkusu olmasın. Kamera olsaydı yangın çıkmazdı diye bir durum söz konusu değil. Biz hemen ve anında müdahale ediyoruz. Yangın çıkan yerlerin yol kenaralarını 1 hafta önce temizledik. Şimdi gidin bakın gene yol kenarında cam şişeleri ve çöpler var. Ne yapalım yol boyunca tel mi çekelim? Vatandaşımız artık hassasiyet göstermeli

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