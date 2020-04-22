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Mozambik’te silahlı saldırı: 52 ölü

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Mozambik’te silahlı saldırı: 52 ölü
Mozambik’te silahlı saldırı: 52 ölü

Güney Afrika ülkesi Mozambik’te, silahlı grubun düzenlediği saldırıda 52 kişi hayatını kaybetti.

Mozambik Polis Sözcüsü Orlando Mudumane, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, Cabo Delgado vilayetine bağlı Muidumbe bölgesindeki Xitaxi köyünde saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırganların köydeki gençleri gruplarına almaya çalıştığını aktaran Mudumane, “Gençler karşı çıkınca silahlı kişiler kızdı ve 52 kişiyi katletti.” dedi.

Mudumane, silahlı kişilere yönelik operasyon başlatıldığını kaydetti.

Mozambik’te geçen seneden beri kamu binalarına ve güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terör saldırısı düzenlendi.

Saldırılardan, Eş-Şebab olarak adlandırılan terör örgütü sorumlu tutulurken, grubun Somali’de aynı ismi taşıyan örgütle bağlantısının olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

Halkın çoğunluğunun Müslüman olduğu Cabo Delgado vilayeti, aynı zamanda zengin doğal gaz kaynaklarına sahip.

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