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Mozambik’teki Kolera Salgınında 20 Kişi Hayatını Kaybetti

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Mozambik’teki Kolera Salgınında 20 Kişi Hayatını Kaybetti
Mozambik’teki Kolera Salgınında 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Mozambik’in kuzeyindeki Cabo Delgado vilayetinde görülen kolera salgını nedeniyle en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Cabo Delgado Sağlık Direktörü Anastacia Lidimba, kolera vakalarının ilk olarak silahlı saldırılardan kaçarak sahil kıyılarına sığınan yerinden edilmiş kişiler arasında görüldüğünü söyledi.

Lidimba, şimdiye kadar 273 kişiye kolera teşhisi konulduğunu, salgın nedeniyle en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, bazı bölgelerde ise durumun kötüleştiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM), doğal gaz zengini olan Cabo Delgado vilayetinde artan şiddet olayları ve silahlı saldırılar nedeniyle en az 100 bin kişinin yerinden olduğunu açıklamıştı.

Bölgedeki eylemlerini 2017'den bu yana sürdüren silahlı grupların neyi amaçladıkları netlik kazanmış değilken, medyada "Ensar al-Sunna" isimli bir grup hedef gösteriliyor.

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