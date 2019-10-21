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MS Derneği “4. MS Kampı” düzenliyor

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Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, MS hastalarının uzmanlarla buluşacağı, sosyal yaşantılarına ve rehabilitasyonlarına yönelik aktivitelerin yer alacağı “4. MS Kampı” düzenliyor.
MS Derneği “4. MS Kampı” düzenliyor

Dernekten verilen bilgiye göre, yarın başlayacak ve 25 Ekim’de tamamlanacak kamp, Lapta Gençlik Kampı’nda yer alacak. 16 MS hastasının katılacağı 4 günlük kamp sırasında Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan öğrenciler gönüllü olarak hastalara yardımcı olacak.

Kamp süresince hastalar, Dr. Sıla Usar İncirli, Yard. Doç. Dr. Gözde İyigün, Dr. Pınar Gelener, Fizyoterapist Yard. Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız, Uzman Fizyoterapist Aytül Özdil, Fizyoterapist Vedia Topuz, Radyolog Yasin Bozkurt, Diyetisyen Tünay Tuğcan ve Uzman Psikolog Sevil Hançerli ile buluşup MS’le ilgili konularda bilgi edinme imkanı bulacak.

Kampta ayrıca Deniz Güzelyurtlu ile yoga, Fizyoterapist Derya Tahsildaroğulları Ced ile plates yapılacak ve Süsel Gelişim Merkezi’nden eğitmenler doğru nefes tekniklerini gösterecek. Kampta eğitici aktivitelerin yanı sıra mandala, müzik dinletisi ve tombala çekilişi de yer alacak.

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği Başkanı Sibel Hançerli kamp ile ilgili yaptığı açıklamada, kampın birincisinin AB tarafından finanse edilen, Naci Talat Vakfı tarafından yürütülen “Sesini Yükselt-Haklarını Savun” projesi kapsamında yapıldığını kaydetti. Hançerli, MS Kampı’nın hem moral hem de bilgilendirme açısından hastalara çok yararlı olduğunu vurguladı.

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