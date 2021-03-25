MS Derneği:Mazeret değil ilaçlarımızı istiyoruz

Kıbrıs Türk MS Derneği, MS hastalarının, sürekli ve düzenli olarak kullanmak durumunda olduğu ilaçların Şubat ayı itibarıyla zamanda temin edemediklerini açıkladı.

Kıbrıs Türk MS Derneği, MS hastalarının, sürekli ve düzenli olarak kullanmak durumunda olduğu ilaçların Şubat ayı itibarıyla zamanda temin edemediklerini açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

Biz MS hastalarının, sürekli ve düzenli olarak kullanmak durumunda olduğumuz ilaçlar Şubat ayı itibarıyla zamanında temin edilememektedir. Henüz COVID-19 aşısı olamamış hastalarımız bir yandan bunun bir yandan da ilaca ulaşamamanın mağduriyetini yaşamaktadır.

Yetkililere sesleniyoruz, sesı̇mı̇zı̇ duyun artık!!!

İlacımızı gününde alamayıp atak geçirdı̇ğı̇mı̇zde bunun sorumlusu kı̇m olacak? bunun sorumlusu sı̇z olacaksınız ama ataklar sonucunda engellı̇lı̇ğı̇mı̇z artarsa bedelı̇nı̇ bı̇z ödeyeceğı̇z.

Bı̇ran önce sorunlarımıza çözüm üretı̇n. Mazeret değı̇l, ı̇laçlarımızı ı̇stı̇yoruz!!!