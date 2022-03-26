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MS Derneği’nin farkındalık ayı etkinliklerinin kapanışı Mağusa’da yapıldı

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MS Derneği’nin farkındalık ayı etkinliklerinin kapanışı Mağusa’da yapıldı
MS Derneği’nin farkındalık ayı etkinliklerinin kapanışı Mağusa’da yapıldı

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği tarafından MS hastalığına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin sonuncusu Gazimağusa’da yapıldı.

MS’in rengi olan turuncu balonlarla Gazimağusa’da toplanan dernek üyeleri yapılan basın açıklamasının ardından, Namık Kemal Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi.

Meydanda halka açık müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Multiple Skleroz Derneği Başkanı Sibel Hançerli BRT‘ye yaptığı açıklamada, etkinliklerin farkındalık yaratmak adına yapıldığına işaret ederek, MS hastalığının ülkede oldukça yaygın olduğunu ifade etti.

Her yıl 15 ile 20 hastaya MS teşhisi konduğunu, hastalığın nedeninin tam olarak bilinmediğini dile getiren Hançerli, MS’in kronik bir hastalık olduğunu, erken tanı ve tedavi sürecinin hastanın hayat kalitesini yükselttiğini sözlerine ekledi.

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