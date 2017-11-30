 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.984
  • Altın 160,894
  • Dolar 3,9270
  • Euro 4,6734
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

MS erkeklerde daha şiddetli seyrediyor

»
MS erkeklerde daha şiddetli seyrediyor
MS, yani Multipl Sklerozun kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten uzmanlar, erkeklerde ise hastalığın daha şiddetli olabildiğine dikkat çekiyor.

Multipl Skleroz, beyin ve omurilikteki hücreleri saran miyelin isminde bir yapının harabiyetiyle meydana gelen bir hasalık. Genelde ataklar halinde seyreden MS'in ataksız ve yavaş ilerleyici çeşitleri de bulunuyor. 

MS, BU BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR

MS'in her türlü nörolojik belirtiye yol açabileceğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Celal Şalçini, "Sıklıklar tek gözde görme bulanıklığı, çift görme, tek taraflı ellerde veya kollarda uyuşma ve güçsüzlük, vücudun bir tarafında güçsüzlük ve dengesizlik atakları olabilir. Zihinsel etkilenme ve yavaşlama da yapabilir" diyor.

MS'in genelde genç yaşta görülmekle birlikte orta yaşlarda veya çocukluk çağında da görülebildiğini ifade eden Nöroloji Uzmanı, "MS hastalığı otoimmun nörolojik hastalıklar grubunda yatkınlık ve genetik altyapıda başlayan bir reaksiyon sonucu gelişmektedir" ifadesini kullanıyor.

HASTALIĞIN SEYRİ HER HASTADA FARKLI

Hastalık seyrinin değişkenlik gösterdiğini kaydeden "Bir kısım hastada tek atak olup bir daha görülmezken, başka bir grupta aralıklı olarak ataklar olup düzelmektedir" diyen Dr. Şalçini, tedavi hakkında ise şunları söylüyor: 

“MS hastalığı deri altı veya kas içi iğneler yardımıyla durdurulmaya çalışılıyor. Ağızdan alınabilecek tabletler ve damardan direkt ilaçlar da uygulanabiliyor.”

KADINLARDA DAHA SIK, ERKEKLERDE DAHA ŞİDDETLİ

MS'in kadınlarda daha sık, erkeklerde ise daha şiddetli olabildiğini belirten Şalçini, "MS hastalarındaki artış tanı koyma sıklığı artığından dolayı göreceli de artmış olsa bile otoimmun kokenli hastalık grubunda olduğundan çevresel etmenler de tetikleyebiliyor" diyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Romatizma ile kas ve iskelet sistemi hastalıkları geri dönüşü olmayan hasarlara yol açıyor!28 Kasım 2017 Salı 14:35
  • Yalnız kalmak yaratıcılığı artırıyor26 Kasım 2017 Pazar 22:40
  • Gripten koruyan mürver çiçeği, ıhlamur, kuşburnu26 Kasım 2017 Pazar 22:38
  • Prof. Dr. Serap Çetiner: “Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Düzeyi, Medeniyet Seviyesinin Göstergesi Olan Bir Kriterdir”23 Kasım 2017 Perşembe 18:22
  • Dr. Seyhan Erişir Oygucu: “Prematüre bebekler tam teçhizatlı yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bakım almalıdır”23 Kasım 2017 Perşembe 18:13
  • Günde üç-dört fincan kahve 'erken ölüm riskini azaltıyor'23 Kasım 2017 Perşembe 17:51
  • İki üniversite hastanesi işbirliğinde İleri Kalp Yetmezliği Merkezi kuruldu 23 Kasım 2017 Perşembe 15:20
  • YDÜ Hastanesi “Kalp Yetmezliği Merkezi” açılıyor21 Kasım 2017 Salı 14:31
  • “22 Kasım Diş Hekimliği Günü” ile “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası”20 Kasım 2017 Pazartesi 15:08
  • Ağören: “Diyetiysen olmayan kişiler diyet yazıyor”16 Kasım 2017 Perşembe 14:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti