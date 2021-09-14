MSANC Başkanı ve YDÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Asu Özince, 145 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen IFMSA toplantısında KKTC’yi temsil etti

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencisi Asu Özince, Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’ni temsilen Panama’da düzenlenen ve 145 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) toplantısında KKTC’yi temsil etti.

Asu Özince: “Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) olarak tam üyesi olduğumuz IFMSA’da alınan kararlarda oy kullanarak gelecek dönemin planlanmasında söz sahibi olduk”

MSANC Başkanı Asu Özince, Panama’da düzenlenen toplantılarda çeşitli eğitimlere katılıp, 145 ülkenin birlik başkanıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Özince, “Yaptığımız etkinlik ve projeleri anlatıp dünyanın her yerindeki tıp öğrencilerine çalışmalarımızdan bahsetme fırsatı bulduk. Yıllarca verdiğimiz büyük emekler sonucunda Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) olarak 12 Mart 2021’de tam üye olduğumuz IFMSA’da alınan kararlarda oy kullanıp, gelecek dönemin planlanmasında söz sahibi olduk” dedi.

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) olarak SCORA (Üreme Sağlığı ve AIDS&HIV), SCORP (İnsan Hakları ve Barış), SCOME (Tıp Eğitimi), SCORE (Araştırma Değişimi), SCOPH (Halk Sağlığı), SCOPE (Staj Değişimi) olmak üzere 6 adet çalışma kolunun eğitimlerine katıldıklarını söyleyen Asu Özince, “Edindiğimiz tecrübeler ışığında adadaki tıp öğrencileri için yeni çalışmalar planlamaya başladık” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz : “Tüm kulüp ve birlikleri desteklemeye devam edeceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığına bağlı faaliyet gösteren tüm öğrenci kulüp ve birliklerini desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz ise “Öğrencilerimiz, yer aldıkları kulüp ve birliklerle bir yandan sosyalleşip diğer yandan mesleki tecrübelerinin ilk temellerini atarak kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Öğrenci Dekanlığı olarak öğrencilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. Öğrencilerinin dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen toplantılarda Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC’yi temsil etmelerinin önemine de değinen Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Sundukları olanak ve vizyonla bizlere yol gösteren başta Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ olmak üzere tüm üniversite yönetimimize teşekkürlerimi sunuyorum. Geliştirdikleri proje ve etkinliklerde öğrencilerimizle yakından çalışan MSANC Danışmanı Doç. Dr. Emil Mammadov’a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.