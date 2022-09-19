  • BIST 3.324,06
  • Altın 978.265
  • Dolar 18.291
  • Euro 18.3182
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

MSB: Suruç'taki saldırının faillerinin de olduğu 17 terörist etkisiz hale getirildi

»
Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan "cezalandırma atışları" sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, saldırının faillerinin de arasında olduğu 17 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB: Suruç'taki saldırının faillerinin de olduğu 17 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 MSB'den  yapılan açıklamaya göre, "İlk olarak ateş destek vasıtaları ile teröristlerin bulunduğu bölgeler ateş altına alınırken bölgeye SİHA’lar sevk edildi.

Havadan atışlar ve ateş destek vasıtalarının sonrasındaki "cezalandırma atışları" sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, aralarında saldırıyı düzenleyenlerin de bulunduğu 17 terörist etkisiz hale getirildi."

Sınırın Suriye tarafından 18 Eylül'de teröristlerce düzenlenen roketatar saldırısında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakolunda görevli bir asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Büyük Aile Buluşması" adlı LGBTİ karşıtı mitinge siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler ve yazarlardan tepki yağıyor18 Eylül 2022 Pazar 16:36
  • Orhan Pamuk: Erdoğan artık kimsenin sesini kısamaz18 Eylül 2022 Pazar 16:22
  • Avustralya’da başına ödül konan çete lideri Türkiye’de öldü18 Eylül 2022 Pazar 14:10
  • Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur İstanbul'a getirildi18 Eylül 2022 Pazar 11:20
  • Sedat Peker videoları yayınlayan Cenk Çelik’e silahlı saldırı17 Eylül 2022 Cumartesi 22:01
  • Babacan Tunceli’de: Kürt ve Alevi meselesini çözmenin tam zamanı17 Eylül 2022 Cumartesi 18:53
  • Türk balıkçıya Ege Denizi'nde Yunan tacizi17 Eylül 2022 Cumartesi 17:58
  • Türkiye’den ABD’ye Kıbrıs tepkisi: Şiddetle kınıyoruz17 Eylül 2022 Cumartesi 17:10
  • Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti17 Eylül 2022 Cumartesi 16:20
  • Ekran başındakileri çıldırtan Türkçe imla sorusu!17 Eylül 2022 Cumartesi 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti