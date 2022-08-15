  • BIST 2.864,25
  • Altın 1035.007
  • Dolar 17.9573
  • Euro 18.389
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

MSB'den Kıbrıs paylaşımı

» »
MSB tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs'ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğunun görülmesi gerektiği vurgulandı. İngilizce metni de MSB'nin sosyal medya hesabı ve resmi sitesinden paylaşılan açıklamada, "Her zaman Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hak
MSB'den Kıbrıs paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Kıbrıs'ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğunun görülmesi gerektiği belirtilerek, "Her zaman Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğiz." vurgusu yapıldı.

 

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Rum terör örgütü EOKA'nın, 1958'den itibaren sistemli bir şekilde Kıbrıs Türkü'ne yönelik saldırılara başladığı hatırlatılarak, "Bu saldırılar zamanla Türklere yönelik işkence ve acımasızca cinayetlerle soykırıma dönüşmüştür" denildi. 

"BARIŞ HAREKATI'NA İŞGAL DİYENLER, TARİHİ GERÇEKLERİ YOK SAYANLARDIR"

Kıbrıs'ta Türklere yönelik 23 Aralık 1963'te tüm dünyanın gözü önünde barbarca ve vahşice işlenen katliamın "Kanlı Noel" olarak hafızalara kazındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler ve onların korkak destekçileri uzun bir süre çocuk, kadın, yaşlı demeden soydaşlarımızı yok etmek üzere saldırılarını sürdürmüştür. Kahraman TSK, bu zulme son vermek ve yangın yerine dönen adada barışı sağlamak üzere Temmuz 1974'te harekete geçmiştir. Garantörlük hakları çerçevesinde 48 yıl önce gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nda hem Türklerin hem de Rumların güvenliği sağlanmıştır. Kıbrıs Barış Harekatı'na işgal diyenler, tarihi gerçekleri yok sayanlar, 1958-1974 tarihleri arasında yapılan katliamları dünyanın görmesini engellemeye çalışanlardır."

Barış Harekatı'ndan bu yana adada tek bir can kaybı olmadığı, adaya barış, huzur, sükun geldiği vurgulanan açıklamada, "Kıbrıs'ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğu artık görülmelidir. Her zaman Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğiz!" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamanın İngilizce metni de MSB'nin sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesinden paylaşıldı.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karaciğeri arındırarak tertemiz yapan ikili: Greyfurt ve limon15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:55
  • Taşkent Şehitleri bugün anılacak15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:08
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar15 Ağustos 2022 Pazartesi 07:59
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 15 Ağustos 2022 Pazartesi15 Ağustos 2022 Pazartesi 07:53
  • Belediyelerde örgütlü sendikalar Meclis önünde basın açıklaması yapacak14 Ağustos 2022 Pazar 20:11
  • "Mersinlik'te 933 hektarlık alan ilk etapta insan eliyle ormanlaştırılmalı"14 Ağustos 2022 Pazar 19:25
  • Narkotik ekipleri göz açtırmıyor14 Ağustos 2022 Pazar 18:31
  • KTFF, Tatar'a dava sürecini başlatıyor14 Ağustos 2022 Pazar 18:29
  • Basketbol Federasyonu: İlkemiz tarafsızlık, tek gündemimiz basketboldur14 Ağustos 2022 Pazar 17:45
  • Erhürman: Denetimsizliğin yarattığı sosyal, hukuki ve ekonomik sorunlar büyüyor14 Ağustos 2022 Pazar 17:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti