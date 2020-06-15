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MSÜ sınavında fenalaşan öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıktı, salondaki tüm öğrenciler karantinaya alındı!

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Sınavda fenalaştı, tek kişilik salona alındı; test sonucu pozitif çıktı
MSÜ sınavında fenalaşan öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıktı, salondaki tüm öğrenciler karantinaya alındı!

Kocaeli'de ÖSYM tarafından yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren bir kız öğrencinin sınav esnasında fenalaştığını, öğrenciye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucunda salondaki tüm öğrencilerin karantinaya alındığı iddia edildi.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Aysun Özcan Erenkaya'nın haberine göre; 14 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda, girişte öğrencilere maske dağıtıldı ve dezenfektan sıkıldı ancak öğrencilerin ateşleri ölçülmedi.

Sınavda fenalaştı, tek kişilik salona alındı; test sonucu pozitif çıktı

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 205 numaralı salonda, 16 öğrenciden bir kız öğrenci fenalaştı, öğrenci tek kişilik salona alındı, sınavını burada tamamladı.

Kız öğrenciye çağırılan sağlık ekiplerince Covid-19 testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı. O salonda sınava giren tüm öğrenciler, evlerinde 14 günlük karantinaya alındı.

Bayılacak kadar halsizleşmiş

Olayın yaşandığı salonda sınava giren 18 yaşındaki M.A.’nın babası C.A., şunları söyledi: "Oğlum 205 numaralı salonda sınava giriyor, 2,5 saat süren sınavın bitimine 45 dakika kala, bir kız öğrenci fenalaşıyor, başını sıranın üzerine koyuyor. Bayılacak kadar halsizleşen öğrenci, öğretmenler tarafından tek kişilik bir salona alıyor, Covid-19 testini yapacak sağlık ekibi çağırılıyor, kız öğrenci bu esna tek kişi sınava devam ediyor. Sınavını tamamlayan öğrenciye test yapılıyor ve koronavirüs tespit ediliyor.

Oğlum eve geldiğinde bir kız çocuğunun bayılacak duruma geldiğini ve salondan çıkarıldığını anlatmıştı ki sınavdan 2 saat sonra evimize sağlık ekipleri geldi, salonda rahatsızlanan kız çocuğunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi ve oğlum M.A.’nın evin içinde bir odada, tabağı, çatalı, bıçağı, mümkünse tuvaleti ayrı olacak şekilde karantinada tutulması gerektiği söylendi."

Veliler YKS'ye çok daha fazla sayıda öğrencinin katılacağını bu nedenle ertelenmesi gerektiği fikrini savundu.

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