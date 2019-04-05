MTG 74.Yaşını görkemli bir gece ile kutladı

MTG’nin başarı hikayesinin anlatıldığı bir sunum ile başlayan geceye, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bazı milletvekilleri, birçok sivil toplum örgütü temsilcisi, sendikacılar, iş insanları ve MTG taraftarları katıldı.

MTG Başkanı Koral Bozkurt yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türkü'nün zorlu yıllarında Mağusa Türkünü temsil etmek için kurulan kulübümüzü, ilerleyen yıllarda güçlü temsiliyet ile geleceğe taşımak ben ve yönetim kurulumuuzun öncelikli hedefidir. Baş koyduğumuz bu yolda, sizlerin de huzurunda tüm sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. ” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl kısmi bir tadilat ile kulübün bir kısmını yenilendiğini de ifade eden Bozkurt "Spor Dairesi tarafından ihaleden çıkarılan sahamızı Meclis Başkanımız Sayın Teberrüken Uluçay’ın yardımı ile yeniden ihaleye koymayı başarıp sonlandırdık. Bugün futbolcularımızın yeni zeminde oynamalarını sağlayan Sayın Meclis Başkanımıza buradan teşekkür ederim. Takımımızın en büyük eksiği olan antrenman sahasını, yaklaşık 1.8 milyon TL civarında bir maliyet ile tamamen kendi imkanlarımızla tellemelerini ve bir sahanın çimlendirmesini tamamladık. Bu KKTC’de bir ilk” dedi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu gerçekleştirdiği konuşmada, “Koral Başkan geldikten sonra MTG, hem tesisleşme hem de alt yapı konularında ciddi bir ivme kazanıp futbolda bir markalaşmaya doğru gitmektedir. Bu yükseliş ülke futbolumuza da ciddi bir katkısı vardır” dedi.

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise, “Bu gecede Mağusa Türk Gücü adına bir sürü efsane görüyorum. Bir zamanlar gençler sizdiniz, şimdi onlar. Genç iken bu çocukları biz yetiştirdik şimdi onlar da kendilerinden sonra gelenleri Türk Gücü sevdası yüreklerinden hiç eksilmeden yetiştirmeye çalışıyorlar” dedi.

Konuşmaların ardından MTG’ye katkı sağlayan kişilere anı plaketi verildi. (MHA)