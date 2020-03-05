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MTG Başkanı Koral Bozkurt: Başkanlığı bırakma kararı aldım

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MTG Başkanı Koral Bozkurt: Başkanlığı bırakma kararı aldım
MTG Başkanı Koral Bozkurt: Başkanlığı bırakma kararı aldım

MTG Başkanı Koral Bozkurt sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.


Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, “Bizler birbirimize sahip çıkmadıkça bence zaten gidilecek bir yol yok” ifadelerine yer verdi.

Mağusa Türk Gücü binasının dış cephesini ve sahasının girişini yenilemek için yaşadıkları bürokratik sıkıntılara dikkat çeken Bozkurt, kulüp binasının yenilenmesi durumunda yıllık 300 bin TL’lik gelir elde edebileceklerini kaydetti.

Bozkurt’un paylaşımı şöyle:

"Minimum 50 yıllık olan binamızla ilgili maalesef adımıza hiçbir kayıt belge yok. 10 gün bize Eski Eserler Dairesi hiçbir cevap vermezken geçen gün mimar arkadaşı Eski Eserler’e yolladım git sor dedim ne oluyor.

Gittiği zaman Eski Eserler Şehircik Dairesi’ne bizi yönlendiriyor. Şehirciliğe gittiğimiz zaman Şehircilik yerle ilgili evrakımız olmadığı için bize dosya açamayacağını söylüyor Spor Dairesine yönlendiriyorlar.  Anlayacağınız 10 gündür bekliyoruz yönlendiriliyoruz. Kulüp binamızı yenileyebilsek kulübümüz yıllık 300 bin TL minimum gelir sahibi olacaktı.

Maalesef olamayacak niye cephe kaplamaya bile proje isteniyor. Saha giriş binasını yeniliyoruz istemiyorlar. Tribünlerin üstünü kapatıyoruz yine istemiyorlar. Kulübün yan cephesinin cephesini yapıyoruz yine istemiyorlar şimdi bugün her şeyi istiyorlar.

Bugün bir internet sitesinde çıkan haberle 2,5 yıldır şirketime ait tankerle suladığımız sahadan tutun, kural tanımadığıma tutun aslı astarı olmayan bir haber yayınlandı.

Kim okur kaç kişi okur kime hizmet eder bu site zaten belli.

Bu saatten sonra çok da önemi yok çünkü inanın ben çok yoruldum. Bir taraftan takımı şampiyonluğa taşımaya çalış, diğer yandan da bu maskaralıklarınan uğraş. Bir haber yayınladık kulüp olarak destek veren taraftar sayımız da belli. Bizler birbirimize sahip çıkmadıkça bence zaten gidilecek bir yol yok.

O yüzdendir ki bu yıldan sonra çok sevdiğim Mağusa Türk Gücü Başkanlığını bırakma kararı aldım. Bu yolda benimle yürüyen yönetim kurulu arkadaşlarıma, aslan parçası futbolcularıma üyelerimize teknik heyetime taraftarlarımıza çok teşekkür ederim."

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