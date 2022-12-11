MTG Başkanı Koral Bozkurt trafik kazası geçirdi!

Mağusa Türk Gücü (MTG) Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, dün gece saatlerinde bir trafik kazası geçirdi…

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 23.40 sıralarında, İskele- Gazimağusa ana yolu üzerinde, Koral Bozkurt (E-46), yönetimindeki RC 003 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Silver Beach Kavşağı’nı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkıp bordür taşlarına çarpmasının ardından banket içerisine düştü.

Kaza sonrası alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş ancak araç tamamen yanarak hasara uğradı.



Kaza da yaralanan Koral Bozkurt’un özel bir sağlık merkezinde tedavisi sürüyor. Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.