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MTG Başkanı Koral Bozkurt’a büyük destek

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Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt sosyal medya üzerinden basın açıklaması yaparak sezon sonu görevi bırakacağını duyurmasının ardından birçok taraftar tepkilerini ve desteğini dile getirdi.
MTG Başkanı Koral Bozkurt’a büyük destek

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt sosyal medya üzerinden basın açıklaması yaparak sezon sonu görevi bırakacağını duyurmasının ardından birçok taraftar tepkilerini ve desteğini dile getirdi.

Gazimağusa Suriçi’nde toplanan Mağusa Türk Gücü eski yönetici, futbolcu ve taraftarlar bir site üzerinden kulübün aleyhine yapılan ve gerçeği yansıtmadığı, kasıtlı olduğu ileri sürülen habere tepki gösterirken, Kulüp Başkanı Koral Bozkurt’a destek belirttiler.

Başkanın geçen üç yıllık sürede Mağusa Türk Gücü’ye büyük hizmeti geçtiğini, başta altyapı olmak üzere gerek tesis gerekse futbol takımları için büyük emek harcadığını dile getiren taraftar ve eski yöneticiler, Başkan Koral Bozkurt’un sezon sonunda görevi bırakma kararından vazgeçmesini istediler.

Taraftar ve eski yöneticiler, Başkana sahip çıkarak, ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini de kaydettiler.

TESİSLEŞMEDE VE SPORTİF BAŞARILAR 

Koral Bozkurt ve yönetimi göreve geldiği günden beri Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’ne tesisleşme adına atmış olduğu adımlara önce çim antrenman sahası kazandırması, Canbulat stadında var olan eksikliklerin tamamlanması, çevre düzeni ile güzel ortamda maç izleme fırsatı sağladı.

Mevcut kulüp binasının çağdaş, moderin ve kullanılabilir hale getirmek, sabit gelir getirici düğün salonu yapımı projesini hayata geçirmek için başlatılan çalışmaların yanında sportif alanda da önce sporcu altyapılarını güçlendiren, A takımlar düzeyinde geçtiğimiz sezon çift kupa ile kapatan ve bu yılda aynı hedefler doğrultusunda emin adımlar ile yoluna devam ederken, gerçek anlamda Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nün çehresini değiştiren  başkan Koral Bozkurt yapmış olduğu maddi ve manevi hizmetler ile kulübün önünü açma noktasında çok büyük emek harcadı.

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