MTG Bolu’ya Çıkarma Yaptı..! Dinopeter Yuvaya Dönüş Yolunda..!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu MağusaTürk Gücü yeni sezon çalışmalarına başlarken Adanaspor’da denenen yıldız oyuncusu Dinopeter’i yeniden kadrosuna katmayı başardı ve bu gece yarısı Bolu’ya çıkartma yaparak yıldız oyuncuyu kamptan aldı

Arenasporkolik'in haberne göre Mağusa Türk Gücü’nde hareketli saatler yaşanıyor. Geçen yılın çifte kupalı şampiyonu yıldız oyuncusu Dinopeter’e yeniden kavuştu. Sezonun bitmesi ile önce ülkesine giden Dinopeter daha sonra Adanaspor’un daveti üzerine Adanaspor ile denenmeye başladı. Turuncu beyazlı ekiple ilk kampa katılan ve beğenilen yıldız oyuncu ikinci kampa da katılırken Adanaspor yöneticilerinin anlaşmayı ağırdan alması ve başarılı oyuncuyu oyalaması nedeni ile Dinopeter mutlu olduğu takımı Mağusa Türk Gücü’ne dönmek için yeşil ışık yaktı.

Başkan Koral Bozkurt’un direktifleri ile bu akşam Bolu’ya çıkartma yapan MTG yöneticileri Kemal Mahirel ve Çağrı Aktuğ az önce saat 03.00’de Dinopeter’i Bolu’da kamp yaptığı otelden eşyaları ile birlikte alarak sabah saat 5’da KKTC’ye dönmek için yola çıktı.

Böylece MTG yönetimi geçen yıl şampiyonlukta büyük payı bulunan yıldız oyuncusuna yeniden kavuşurken Toma’dan sonra 2. Yabancı oyuncusunu da belirlemiş oldu.

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