  • BIST 101.800
  • Altın 252,877
  • Dolar 5,5916
  • Euro 6,1755
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

MTG Bolu’ya Çıkarma Yaptı..! Dinopeter Yuvaya Dönüş Yolunda..!

» »
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu MağusaTürk Gücü yeni sezon çalışmalarına başlarken Adanaspor’da denenen yıldız oyuncusu Dinopeter’i yeniden kadrosuna katmayı başardı ve bu gece yarısı Bolu’ya çıkartma yaparak yıldız oyuncuyu kamptan aldı
MTG Bolu’ya Çıkarma Yaptı..! Dinopeter Yuvaya Dönüş Yolunda..!

Arenasporkolik'in haberne göre Mağusa Türk Gücü’nde hareketli saatler yaşanıyor. Geçen yılın çifte kupalı şampiyonu yıldız oyuncusu Dinopeter’e yeniden kavuştu. Sezonun bitmesi ile önce ülkesine giden Dinopeter daha sonra Adanaspor’un daveti üzerine Adanaspor ile denenmeye başladı. Turuncu beyazlı ekiple ilk kampa katılan ve beğenilen yıldız oyuncu ikinci kampa da katılırken Adanaspor yöneticilerinin anlaşmayı ağırdan alması ve başarılı oyuncuyu oyalaması nedeni ile Dinopeter mutlu olduğu takımı Mağusa Türk Gücü’ne dönmek için yeşil ışık yaktı.

Başkan Koral Bozkurt’un direktifleri ile bu akşam Bolu’ya çıkartma yapan MTG yöneticileri Kemal Mahirel ve Çağrı Aktuğ az önce saat 03.00’de Dinopeter’i Bolu’da kamp yaptığı otelden eşyaları ile birlikte alarak sabah saat 5’da KKTC’ye dönmek için yola çıktı.

 

Böylece MTG yönetimi geçen yıl şampiyonlukta büyük payı bulunan yıldız oyuncusuna yeniden kavuşurken Toma’dan sonra 2. Yabancı oyuncusunu da belirlemiş oldu.

Arenasporkolik

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'de şampiyon Galatasaray19 Mayıs 2019 Pazar 21:56
  • Başakşehir: Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık...19 Mayıs 2019 Pazar 14:14
  • Fatih Terim’den futbolculara: Bitirin bu işi19 Mayıs 2019 Pazar 14:13
  • Galatasaray Divan Kurulu'nda, 'Her şey çok güzel olacak' sloganları (video)08 Mayıs 2019 Çarşamba 18:39
  • Küme düşen takımın otobüsü, futbolcuları statta bırakıp gitti05 Mayıs 2019 Pazar 15:31
  • Küme düşen takımın otobüsü, futbolcuları statta bırakıp gitti05 Mayıs 2019 Pazar 12:37
  • Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme04 Mayıs 2019 Cumartesi 12:02
  • Real Madrid'den 540 milyon euro'luk transfer planı: Pogba, Hazard, Eriksen03 Mayıs 2019 Cuma 19:59
  • Katalonya yönetiminden Messi'ye ödül30 Nisan 2019 Salı 19:01
  • Yeşilova-Yenicami maçı öncesinde tribünlerde istenmeyen görüntüler28 Nisan 2019 Pazar 19:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti