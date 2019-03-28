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MTG Ultra Crows grubundan kenetlenme çağrısı

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Mağusa Türk Gücü Spor Kulübüne gönül vermiş olan "Ultra Crows" taraftar grubu futbol takımına kalan maçlarda tam destek vererek yanında olacaklarını açıkladı.
MTG Ultra Crows grubundan kenetlenme çağrısı

K-Pet Süper liginde Yenicami ile sezon başından beridir girmiş olduğu amansız şampiyonluk yarışında kafa kafaya giden bu önemli yarışta “Ultra Crows” taraftar grubu Mağusa Türk Gücü futbol takımına tam destek vererek sezon sonunda şampiyonluk ipini birlikte göğüslemek istiyor.

Kenetlenme çağrısı

Erhan kara, Fikret Günözger, Hakan Kara, Tancan Kemaller, Hasan Yıldırımsoy, Osman Abuzet, Serkan Güven, Özmert Kıran, Mehmet Oytunç, Mustafa İnaniroğlu, Süleyman Öztinen, Halil Gurşun, Ayşe Soykara, Emine Gül’den oluşan 14 kişilik grub, görev dağılımı ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Süper ligde ligin bitimine 7 hafta kala Ultra Crows taraftar grubu takıma tam destek vererek yanında olacaklarının mesajı verilirken, tüm camiaya kenetlenme çağrısında bulunarak, Mağusa halkı da maçlara davet edildi.

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