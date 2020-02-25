MTG’nin Yenilmezlik Serisi 17’ye Çıktı..!

K-Pet Süper Ligi’nde şampiyonluğun en güçlü adayı olan ve şu anda lider durumda bulunan Mağusa Türk Gücü 15 haftadır mağlup olmuyor.
50 puanla lider durumda bulunan Mağusa Türk Gücü ligde en son 5. hafta deplasmanda oynadığı Küçük Kaymaklı maçında 3-1 mağlup oludu.
Mağusa Türk Gücü bu mağlubiyetten sonra hiç mağlup olmadı.
k.Kaymaklı mağlubiyetınden sonra 6 hafta kazanan MTG Binatlı ile sahasında 1-1 berabere kaldı. O maçtan bugğne 8 maçtır üst üste kazanan sarı yeşilli ekip 15 haftadır mağlubiyet yüzü görmüyor.
Son 15 maçta 14 galibiyet 1 beraberlik alan MTG şampiyonluk yolunda rakiplerine de büyük fark açıyor.
Sarı-Yeşilli takım 20 hafta sonunda 50 puanla en yakın rakibine 8 puan fark atmış durumda.
Sarı yeşilli ekip 15 maçlık yenilmezlik serisine 2’de kupa maçı ekleyerek son 17 maçta yenilmezlik sarisi yakalamış oldu
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