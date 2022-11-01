MTÖD ile 4K KOOP Arasında Mesleki Eğitim ve İş Birliği Protokolü İmzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ile Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Ltd. (4K KOOP) arasında mesleki eğitim ve iş birliği protokolü imzaladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen törende protokole, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ile Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Ltd. Başkanı Deniz Solyalı imza koydu.

Protokol çerçevesinde, kadınların ve gençlerin kooperatifler aracılığı ile güçlendirilmesinde Yaşam Boyu Mesleki Eğitim kursları düzenlenmesi, tarım ve kırsal kalkınma kapsamında faaliyet gösteren veya bu alanlarda faaliyet gösterecek olan kişilerin gelişiminin sağlanması, sektörün ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyaçlarını karşılayarak iş ortamlarının yaratılması için ortak çalışmaların yapılması ve tarım, yerel ürün imalatı, kırsal turizm ve kırsal kalkınma alanlarında faaliyet gösteren kişilerin bilgi, birikim ve verimliliğinin arttırılması amaçlanıyor.

ÇAVUŞOĞLU: “KALKINMAYI BAŞARABİLMEK İÇİN TÜM PAYDAŞLARIN ORTAK HAREKET ETMESİ GEREKİYOR”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi ile kırsal kalkınmaya destek verebilmek adına birçok iş birliği yaptıklarına dikkat çekti.

Kırsal kalkınmanın içerik olarak tüm dünyada geçerli bir davranış biçimi olduğunu belirten Çavuşoğlu, kırsalda üretimin, kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın önemine de vurgu yaptı.

“Ülke sınırlarımız içerisinde, kültürel farklılıklarla çok zengin ürünlerimiz oluşmuştur. Ancak bu ürünlerimizin en iyisini bulmak ve oluşturacağımız ürün standartlarıyla bunları bir ihraç ürününe dönüştürmek, hepimizin görevidir.” diye konuşan Çavuşoğlu, ülkede kalkınmayı başarabilmek için tüm paydaşların ortak hareket etmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi, “Düşünce ortak, hedef ortak. Bu hedefe ulaşabilmek adına her birlikte çalışacağız” dedi.

Çavuşoğlu, ürünleri gelecek nesillere taşıyabilmek adına kurulan birlikteliğin de kendilerine moral verdiğini ifade ederek, ortak hedef doğrultusunda hareket edeceklerini ve Kooperatifin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak istediklerini sözlerine ekledi, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

HOCANIN

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ise konuşmasında böylesi değerli bir protokole imza koymaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Amaçlarının kadınların iş hayatında daha etkin olmalarını sağlamak olduğunu belirten ve eksik oldukları alanlarda bu eksiklikleri gidermek için çalıştıklarını söyleyen Hocanın, bu anlayışla hareket ettiklerini ve 4K KOOP ile protokol imzaladıklarını sözlerine ekledi.

“Bu kadar başarılı kadınların bulunduğu bir kuruluş ile iş birliği yapmak benim için bir ayrıcalıktır” ifadelerine yer veren Hocanın, protokol çerçevesinde Mesleki Teknik Öğretim Dairesi olarak verilecek olan eğitimleri düzenleyeceklerini, eğitmen ve materyal desteği vereceklerini söyledi.

Yapacakları çalışmalarla, ortaya çıkan ürünlerin standartlarının oluşturulacağını ve ülke için bir kazanım sağlayacaklarını da sözlerine ekleyen Hocanın, birlikte çalışarak daha güzel işlere imza atacaklarına inanç belirtti.

SOLYALI

4K Koop Başkanı Deniz Solyalı ise konuşmasında kooperatifin kurulduğu günden bugüne kadar birçok tecrübe edindiğini ve eksikliklerini gidererek pozitif yönlerini güçlendirdiğini söyledi.

“Geldiğimiz noktada, teorik ve pratiğin geliştirilmesi ve standartların oluşturulması gerektiği bariz bir şekilde önümüzdedir. Bunu da yaparken bu işin otoritesi olan kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmak gerekir.” diye konuşan Solyalı, programdan faydalanabilmelerini sağlayan Bakan Çavuşoğlu’na ve Daire Müdürü Hocanın’a teşekkür etti.

Eğitim verme anlamında Kooperatif olarak ellerinden gelen her türlü katkıyı koymaya da hazır olduklarını ifade eden Solyalı, “Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi’nin öncü olmasını, gençleri de cesaretlendirmesini istiyoruz. Bizim başaracaklarımız bizden sonraki nesillere de örnek olacaktır.” dedi. “Kırsalda başlayan bu kalkınma ve bu ateş yerelden genele yayılacak ve tüm ülkeye ulaşacaktır.” diyerek sözlerine devam eden Solyalı, amaçlarının hem yerel hem de ulusal kalkınmayı sağlamak olduğuna vurgu yaptı.