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Mu varyantı nedir?

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Mu varyantı nedir?
Mu varyantı nedir?

Koronavirüs salgını tüm dünyada devam ederken Covid-19’un “Mu varyantı” hakkında araştırmalar başladı. Özellikle “Mu varyantı nedir? Mu varyantı belirtileri nelerdir?” sorularına yanıt aranırken Dünya Sağlık Örgütü, “aşıya dayanıklı” hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını açıkladı. Koronavirüs belirtileri ile benzer özellikler sergileyen Mu varyantı hakkında merak edilenlere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

"Mu varyantı nedir? Mu varyantı belirtileri nelerdir?" sorularının yanıtları hakkında araştırmalar sürüyor. Covid-19'un "Mu varyantı" koronavirüs belirtileri ile benzerlik gösteriyor. Nefes darlığı, boğaz ağrısı, iştahsızlık, mide bulantısı gibi belirtilere sahip olan Mu varyantı hakkında merak edilenler!

MU VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü, "aşıya dayanıklı" hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını açıkladı.

MU VARYANTI BELİRTİLERİ

Mu varyantının belirtileri, koronavirüs belirtileriyle benzerlik göstermektedir.

Nefes darlığı,

Balgamlı öksürük,

Boğaz ağrısı,

Kas ve eklem ağrıları,

Mide bulantısı veya kusma,

İştahsızlık,

MU VARYANTI NERELERDE GÖRÜLDÜ?

İlk olarak Kolombiya'da tespit edilen ve Güney Amerika ve Avrupa'da da kayıtlara geçen varyant ile ilgili olarak, "Bu varyantın geçirdiği mutasyonlar virüsün aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Fakat Beta varyantında da olduğu gibi bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor" açıklaması yapıldı.

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