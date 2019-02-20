  • BIST 101.971
  • Altın 230,252
  • Dolar 5,3205
  • Euro 6,0379
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Muayene için geldiği hastanede 'buralar çok pis' dedi, temizlik yaptı

»
Sıra beklerken "Burası pis" diyerek eline geçirdiği fırça ile hastane koridorunu süpürdü. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Muayene için geldiği hastanede 'buralar çok pis' dedi, temizlik yaptı

Bursa’nın İznik ilçesinde diş muayenesi için hastaneye giden Sıdıka Yalçın (60), sıra beklerken "Burası pis" diyerek eline geçirdiği fırça ile hastane koridorunu süpürdü. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde İznik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Diş muayenesi için hastaneye  gelen Sıdıka Yalçın, poliklinik katında sıra beklerken bir anda kapı arkasında bulunan fırçayı eline alarak hastane koridorunu süpürmeye başladı.

5c6d4b8fae784900a0eb0cc0.jpgBu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Videoyu kaydeden kadın, Yalçın’a "Sen buraya temizliğe mi geldin? Buraya temizliğe değil muayene olmaya geldin. Temizlik için hastane personeli var, bu işi onların yapması lazım, bu iş size düşmez" derken, Sıdıka Yalçın ise, "Benim içimden geliyor. Ben evde de temizlik yapıyorum buranın da temizliğini yaparım bir şey olmaz" diye yanıt veriyor. 

Diş polikliniğinde görevli bir kadın ise Yalçın'a müdahale ederek süpürgeyi elinden aldı. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Dilek Baş,  "Bizim hastanemiz tertemiz, çiçek gibi. 18 temizlik personelimiz var" dedi.

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muayene için geldiği hastanede 'buralar çok pis' dedi, temizlik yaptı20 Şubat 2019 Çarşamba 18:43
  • Erdoğan'dan atamalarla ilgili önemli açıklama20 Şubat 2019 Çarşamba 18:39
  • Ankara'da patlama! yaralılar var(güncellendi)20 Şubat 2019 Çarşamba 18:34
  • Memet Ali Alabora ve 15 kişi için müebbet isteniyor20 Şubat 2019 Çarşamba 17:23
  • Otobüs yandı, 29 yolcu ölümden döndü20 Şubat 2019 Çarşamba 16:47
  • Kumarhaneye dönüştürülen minibüse baskın20 Şubat 2019 Çarşamba 16:12
  • Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin yeni başkanı Simone Kaslowski20 Şubat 2019 Çarşamba 16:04
  • 10 yaşındaki öğrenci sınıfta yiyeceklere tutkal sıkınca: 20 çocuk hastanelik20 Şubat 2019 Çarşamba 15:54
  • S400 Füzeleri Kapıda20 Şubat 2019 Çarşamba 14:58
  • Tüketici güven endeksi Şubat ayında 57.8 seviyesine geriledi20 Şubat 2019 Çarşamba 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti