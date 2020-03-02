Muayene saatine dikkat! Tetkik ve tedavinizi etkiliyor

Geçtiğimiz yaz JAMA Network Open'da yayınlanan çalışmaya göre, gün içinde akut ağrı ile doktora başvuran hastalar eğer günün son saatlerinde başvuruyor ise opioid reçetelenme sıklığı sabah hastalarına göre daha fazla oluyor

JAMA'da yayınlanan bir başka güncel çalışmada ise, daha geç saatlerde başvuran hastalardan mamografi gibi tarama testlerinin daha az istendiği ortaya konuldu.

Klinikte işlerin daha geç saatlerde daha kaotik hale gelmesi ve geç saatte başvuran hastaların işlerini bir an önce bitirip eve dönme isteğinin bu durumda etkili olduğu düşünülüyor.

Geç saatteki hasta randevusuna dikkat

Bu faktörler nedeniyle geç saatteki randevular, hastanın işini aceleye getirerek sağlığını riske atabiliyor.

Minnesota Üniversitesi'nde sağlık ekonomisti olan ve opioid reçetelenmeyle ilgili çalışmanın yürütücüsü Hannah Neprash'ın yaptığı açıklamaya göre "Zaman, en zor bulunan kaynak."

Çalışmaya göre günün erken saatlerinde akut ağrı ile başvuran hastalara ibuprofen gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar yazılırken ya da fizik tedaviye yönlendirilirken, daha geç saat başvurularına opioid reçete edilme oranı daha yüksek.

Gün sonunda hem doktorlar hem hastalar acele ediyor

JAMA Network Open Paper'da yayınlanan diğer çalışmada göre ise klinisyenlerin mamografi, gaita testi gibi kanser tarama testlerini günün sonunda daha az istedikleri tespit edildi.

Çalışmada birinci basamağa saat sabah 8'de başvuran hastaların yüzde 63.7'sinden mamografi isteniyor ve yüzde 33 hastanın çekimi yapılmış oluyor. Bunun yanında 17:00 randevularının yüzde 48'ine mamografi isteniyor ve hastaların yalnızca yüzde 17.8'inin çekimi tamamlanıyor.

Problem, çalışma yürütücüsünün de belirttiği üzere: yeterli zaman olmayışı. Gün sonunda hem hastalar hem doktorlar acele ediyor.