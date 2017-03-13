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Muazzez Abacı'nın bütün emeğini çaldılar

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Muazzez Abacı'nın bütün emeğini çaldılar
Ünlü şarkıcı Muazzez Abacı, Sezen Aksu şarkılarını Türk sanat müziği şeklinde yorumladığı albümü yaptı. Albüm piyasaya çıkmadan şarkıların bulunduğu hard disk çalındı.

Ünlü şarkıcı Muazzez Abacı, Sezen Aksu şarkılarının bulunduğu albümü Türk sanat müziği tarzında yorumlamıştı. Abacı, üzüntüsünü, "O kadar emek verdik. Albümden önce yayınlanırsa yıkılırım" sözleriyle dile getirdi.

 

 

MUAZZEZ ABACI'YA HIRSIZ ŞOKU

 

Üç yıl aradan sonra, 'Sezen'imin Şarkıları' isimli albümüyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Türk sanat müziğinin ünlü assolisti Muazzez Abacı, kayıtlarının yer aldığı hard diskin çalınmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

 

"ALBÜMDEN ÖNCE YAYINLANIRSA YIKILIRIM"

 

Yapımcı Murat Yıldırım internet sitelerine, "Şarkılar yayınlanırsa mahkemeye veririz" şeklinde uyarıda bulundu. Talihsiz olay yüzünden uykuları kaçan Abacı, üzüntüsünü, "O kadar emek verdik. Albümden önce yayınlanırsa yıkılırım" sözleriyle dile getirdi.

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