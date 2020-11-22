Mücadele Ve Dostluk Turnuvası Yapıldı

Mağusa Spor Derneği tarafından organize edilen Kıbrıs siyasetinin önemli isimlerinden merhum Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuvası tamamlandı.

Mağusa Spor Derneği tarafından organize edilen Kıbrıs siyasetinin önemli isimlerinden merhum Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuvası tamamlandı. Mücadele ve dostluk turnuvasında Othello masterleri şampiyon oldu. Mağusa Spor Derneği tarafından ikinci kez düzenlenen 2.Sonay Adem mücadele ve dostluk masterler anı turnuvasına Mağusa Spor Derneği masterleri, Sarınç masterleri, Mağusa hisar masterleri, Othello masterlerinden oluşan dört takım katıldı.

Yarı Finaller

Turnuva komitesi başkanı İbrahim Korhan organizasyonunda gerçekleştirilen 2.Sonay Adem mücadele ve dostluk masterler anı turnuvası Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda ilk gün saygı duruşunun ardından açılış maçında Othello masterleri, Mağusa hisar masterleri’ni normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan maçı penatı atışları sonunda 4-2 kazanarak finale yükseldi. İkinci karşılaşmasında Sarınç masterleri, Mağusa Spor Derneği masterleri karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Ancak organizasyon komitesi tarafından kural hatası ihlali yaptığı uyarısın sonrasında ikinci yarıya çıkmayan Sarınç masterleri sahadan ayrıldı. Bu gelişme sonrasında finale Mağusa Spor Derneği materleri yükseldi.

Şampiyon Othello Masterleri

Turnuvanın ikinci gününde Abdullah Adem, Ali Meral, Erdem Canaloğlu ve Şakir Azizoğlu’nun yönettiği 2.Sonay Adem mücadele ve dostluk masterleri anı futbol turnuvası finalinde Othelleo masterleri, Mağusa Spor Derneği masterleri’ni 1-0 mağlup ederek turnuva şampiyonu oldu. Turnuvada Mağusa Spor Derneği ikinci, Mağusa Hisar Derneği üçüncü oldu.

Ödüller

2.Sonay Adem mücadele ve dostluk masterleri anı futbol turnuvası final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara, karşılaşmaları yöneten hakemlere kupa ve madalyaları merhum Sonay Adem’in kızları Nicel Adem Mazharoğulları, Güncel Adem, eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, eski milletvekili Ali Gulle, yakın arkadaşları Mustafa Cihangir ve Mağusa Spor Derneği yönetim kurulu üyesi İbrahim Korhan tarafından verildi.