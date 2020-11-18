Mağusa Spor Derneği tarafından organize edilen mücadele ve dostluk turnuvası yapılıyor. Kıbrıs siyasetinin önemli isimlerinden merhum Sonay Adem masterler anı futbol turnuvası ile anılıyor.

Mağusa Spor Derneği tarafından organize edilen mücadele ve dostluk turnuvası yapılıyor. Kıbrıs siyasetinin önemli isimlerinden merhum Sonay Adem masterler anı futbol turnuvası ile anılıyor. Mağusa Spor Derneği tarafından ikinci kez düzenlenecek olan mücadele ve dostluk masterler anı turnuvasına Mağusa Spor Derneği masterleri, Sarınç masterleri, Mağusa hisar masterleri, Othello masterlerinden oluşan dört takım katılıyor.

4 Takım Katılıyor

Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuva komitesi başkanı İbrahim Korhan organizasyonunda gerçekleştirilecek olan 2.Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuvası 20-21 Kasım tarihleri arasında yapılıyor. Merhum Sonay Adem ücadele ve dostluk masterler anı turnuvası Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda 20 Kasım Cuma akşamı saat 19:15 de açılşı ve saygı duruşu ile başlayacak olan anı turnuvası açılış maçında Mağusa hisar masterleri ile Othello masterleri karşı karşıya gelecek. Gecenin ikinci karşılaşmasında Mağusa Spor Derneği masterleri ile Sarınç masterleri karşı karşıya gelecek.

Finaller 21 Kasım Cumartesi Akşamı

2.Sonay Adem mücadele ve dostluk masterleri anı futbol turnuvasında final ve üçüncülük karşılaşmları 21 Kasım Cumartesi akşamı oynanarak turnuva tamamlanacak. 2.Sonay Adem mücadele ve dostluk masterleri anı futbol turnuvasında final maçının ardından düzenlenecek ödül töreninde takımlara ödüller merhum Sonay Adem’in ailesi ve yetkililer tarafından verilecek.