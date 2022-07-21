“Mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz”

Tatar kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs davasının Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütüldüğünü belirterek Kıbrıs Türklerinin uğradığı acılara ve gösterdiği direnişe değindi.
KKTC devletinin güçlenmesinin önemine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların Kıbrıs’ı Yunan Adası yapma hedefiyle hareket ettiklerini söyledi ve “Hep birlikte mücadelemizi sürdürmek zorundayız” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Milletvekili Ahmet Erbaş’a KKTC’ye verdiği siyasi ve ekonomik destekten ötürü teşekkür etti.
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