Mücahit Komutanları Derneği CTP ve TDP’nin Boykot Kararını Kınadı

Mücahit Komutanları Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapacağı Meclis toplantısını boykot kararı alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) kınadı.

Dernek Başkanı Gözkamaş Ergüneş tarafından yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türkü'nün onurlu mücadelesini dünyada yalnızca Anavatan Türkiye'nin desteklediği, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis’te yapacağı konuşmayı büyük bir gurur ve heyecanla beklerken, milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda, TDP ve CTP'nin boykot kararı büyük bir vefasızlık örneğidir” denildi.

Rumların Enosis hayali ile yaşattıkları katliamın, ambargo ve sıkıntıların, Kıbrıs Türk halkının direnişi ve Anavatan’ın desteği ile 20 Temmuz Barış Harekatı sonucunda son bulduğunu hiç kimsenin unutmaması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her zaman büyük desteğini gördüğümüz TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında Anadolu halkı ile ters düşmek çok büyük bir yanlıştır. TDP ve CTP’nin aldıkları kararı bir kere daha gözden geçirmelerini ve Anavatan olmadan hayat hakkımızın olmayacağını Girit örneğinden görmelerini dileriz. Anavatan’sız bir Kıbrıs Türk halkı yok olmaya mahkûmdur. “