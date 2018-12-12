Mücevher takıp kaçma' şakası viral oldu (Video)

Sosyal medyaya yüklenen ve milyonlarca kişi tarafından izlenen videolarda, kadın müşteriler kuyumcularda kolye deniyor.

Satış görevlisinin kolyeyi boyunlarına takmasını bekleyip bir anda koşarak kaçmaya başlıyor.

Panikleyen satış görevlilerinden kimisi müşterin peşinden koşarken kimi tezgahın üzerinden atlıyor.

Ancak müşteri dükkan çıkmadan aynanın önünde durunca çalışanlar ne yapacağını şaşırıyor.

Bu garip şaka tarzının Çin'de herhangi bir ürünün merak uyandırmak için yapılan ön reklamı olup olmadığı merak ediliyor.

Benzer bir şaka, daha önce Endonezyalı Instagram fenomeni Harvinth Skin tarafından da yapılmıştı. Skin, bir spor mağazasında denediği ayakkabılarla bir anda depar atıp dükkanın dışına çıkmış, sonra aynı hızda içeri girmişti.

Satıcı hırsızlık korkusuyla nefes nefese kalırken, Skin sanki ayakkabıların koşu performansını deniyor gibi yapmıştı.