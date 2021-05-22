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Mucizeye değil bilime inanın

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Obezitesi olan kişi sayısı 20 milyonu bulurken hastalar ‘mucize’ adı altında istismar ediliyor. Uzmanlar mucize diye pazarlanan yöntemlere değil, bilimsel kanıtı olan tedavilere başvurulması gerektiğini belirtiyor.
Mucizeye değil bilime inanın

CovId-19 bir buçuk senedir hayatımızda.

Koronavirüs, risk grubundakiler için hayati tehlike taşırken bazı hastalıklar da salgın ile birlikte artış gösterdi. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD), Covid nedeniyle 42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi’ni online gerçekleştirdi. Kongrede obezitenin salgından nasıl etkilendiğine dikkat çekilirken uzmanlar doğru bilinen yanlışlara karşı uyardı. Dünya Sağlık Örgütü’nün obeziteyi salgın olarak tanımladığı vurgulanan açıklamada, Türkiye nüfusunun yüzde 32’sinin obezitesi olan kişilerden oluştuğu vurgulandı.

TEMD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Sönmez, hastalara ‘mucize’ diyerek pazarlanan yöntemlerin arkasındaki tehlikeye dikkat çekti. Bilimsel dayanağı olmayan ve alanında uzman olmayan yöntemlerin ölüme varan sonuçlar doğuracağına vurgu yapan Prof. Dr. Sönmez, doğru bilinen yanlışları şöyle sıraladı:
Mucize diyet: Obezite tedavisinde çeşitli diyet yaklaşımları önerilmekte. Popüler bu yaklaşımlardan bazıları ketojenik diyet, aralıklı açlık diyeti, yüksek proteinli diyet… Ancak, hiçbir yaklaşımının uzun süreli kanıt mevcut değil.

 

Mucize yöntemler: Hastalara akupunktur ve hipnoz gibi birçok yöntem önerilmekte. Söz konusu yöntemler ile obezite tedavisinde kalıcı başarı elde edildiğini gösteren bir bilgi yok. Modern tedavi kılavuzlarınca bu yöntemlerin hiçbiri önerilmez.

Mucize bitkiler: Günümüzde yüzlerce farklı bitkisel ajan obezite tedavisi için önerilmekte. Bitkisel ürünlerin kontrolsüz kullanımı nedeniyle reaksiyonlar ortaya çıkabilmekte. Bu ürünlerin satış ve pazarlaması önemli bir ekonomik pazar oluşturmakta ve ne yazık ki bu ürünlerin reklamları için bazı medyatik kişiler de aracı olarak kullanılmakta.

Mucize ilaçlar: Obezite tedavisi için dünyada ve ülkemizde sağlık otoriteleri tarafınca onaylanmış çeşitli tıbbi ürünler var. Ancak bu ilaçların hiçbiri tek başına kullanıldıklarında etkili değil. Söz konusu ürünlerin mutlaka bir sağlık ekibinin kontrolünde, tıbbi beslenme tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte kullanılması gerekir.

Mucize cerrahi yöntemler: Obezite cerrahisi obezite ile mücadelenin en son basamağıdır. Diğer tüm yöntemler denenmiş ve başarılı olunamamışsa, seçilmiş olgularda, deneyimli cerrahlar tarafınca yapılması koşuluyla uygulanmalı.

VİRÜSTEN EN ÇOK ETKİLENENLER ONLAR

Dernek Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatanların yaklaşık yarısının obezitesinin olduğunu kaydederek şöyle konuştu: “Bu ayın başında yayımlanan bir araştırma obezitesi olan erkeklerdeki Covid-19 seyrinin obezitesi olan kadınlara göre daha da kötü olduğunu göstermekte. Obezitesi olan kişilerin pandemi sürecinde karşılaştıkları zorluklar arasında karantina önlemlerinin fiziksel hareketliliği azaltması, taze ürünler yerine işlenmiş gıdaların daha fazla kullanılması, takiplerinin düzenli gerçekleştirilememesi sayılabilir. Bireylere, bu süreçte, doğru beslenme ilkeleri, ev içi egzersizler, nefes egzersizleri öğretilmeli, gün ışığına çıkmaları önerilmeli. Bu grup riskli kabul edilip, aşılamada önceliklendirilebilir.”

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