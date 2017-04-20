Müdahale edenlere de bıçak çekti!

UKÜ'deki cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı...

Bugün saat 14.00 sıralarında UKÜ Rektörlüğü önünde gerçekleşen cinayetle ilgili korkutucu detaylar ortaya çıktı.

BRT’nin aktarımına göre, 37 yaşındaki Gamze Pehlivan’ı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 35 yaşındaki Suat Aşır’ın eski sevgilisi olduğu kaydedildi.

Cinayet zanlısı Aşır’ın, Pehlivanı öldürdükten sonra benzinle yakmaya çalıştığı fakat bölgede bulunanların müdahalesi sonucu bunu gerçekleştiremediği, müdahale edenlere de bıçak çekerek, tekrar Gamze Pehivan’ı bıçakladığı ve olay yerinden kaçtığı belirtildi.

16.40 sıralarında Dumlupınar bölgesinde tespit edilen cinayet zanlısı Aşır, tutuklandı…