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Müdür de bunu yaparsa!

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Lefkoşa’da meydana gelen “Müstahdem Tarafından Sirkat, Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.C yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Müdür de bunu yaparsa!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yaren Turan olayla ilgili bulguları aktardı.

Turan, huzurunda bulunan zanlının 2023-2024 tarihleri arasında Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde Üretim Müdürü olarak çalıştığı dönemde şirket adına alınan siparişlerdeki malzeme ve montaj ücretlerini şirkete yatırmayıp, ilgili makbuz ve evrakların üzerinde değişiklikler yapıp Evrakları sahteleyip, şirket muhasebesine vermek suretiyle tedavüle sürerek 24.140,66 TL, 600,62 Euro ve 5850 Sterlin parayı sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada söz konusu faturalar, makbuzlar ve fişlerin emare alındığını ve incelemesinin sürdüğünü aktardı.

Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde çalıştığı iş yeri adına fatura edilen bir adet matkabın zanlının avukatı tarafından kendisine teslim edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 2 adet cep telefonuyla, iş yerinin vermiş olduğu bilgisayarının inceleneceğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Süreye itiraz etmeyen zanlının avukatı müvekkilinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.  Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

 

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