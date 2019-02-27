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Müeahhitler;'İş sağlığı ve Güvenliiği' konusunda,Çeler'i eleştirdi

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Gürcafer, “Bu tarz davranışlar sergileyip, sonra da yatırımcıların ülkemizi tercih etmesini beklemek abesle iştigal etmektir” dedi.
Müeahhitler;'İş sağlığı ve Güvenliiği' konusunda,Çeler'i eleştirdi

 Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gönyeli’de yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Gürcafer, Bakan Çeler’in konuyla ilgili sergilediği tavrı eleştirdi.

Gürcafer, “İş sağlığı ve güvenliği konusu, emeği sermayeye, sermayeyi emeğe düşman ederek çözülmez. Çeler, popülizm uğruna toplumu bölüyor. Kendisi için bu sorun gerçekten çok önemli olsaydı, bir ayda çözerdi” iddiasında bulundu.

Yaşanan son olayda araştırmalar tamamlanmadan ve sonuçlanmadan bir yatırımcının tutuklandığını iddia eden Gürcafer, “Bu tarz davranışlar sergileyip, sonra da yatırımcıların ülkemizi tercih etmesini beklemek abesle iştigal etmektir” dedi.

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