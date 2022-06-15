  • BIST 2.510,31
  • Altın 1013.847
  • Dolar 17.2808
  • Euro 18.1166
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABitcoin: En büyük kripto para birimi neden çöküyor?

Müebbet hapse çarptırılan şahsın cezası Başkanlık affıyla ertelendi

» »
Ayia Napa’da 2016 yılında, 4 kişinin öldürüldüğü cinayette müebbet hapse çarptırılan şahsın cezasının, Başkanlık Affı ve Hukuk Dairesi’nin görüşü sonucu ertelendiği bildirildi.
Müebbet hapse çarptırılan şahsın cezası Başkanlık affıyla ertelendi

Alithia gazetesi, söz konusu şahsın olayın ana tanığı ve cinayeti işleyen kişilerin bindiği aracın sürücüsü olduğunu ve aleyhinde getirilen 20 farklı suçlamayı kabul ederek müebbet hapis cezasına çarptırıldığını kaydederek, olaya şahitlik etmeyi kabul eden bu kişinin polis koruması altına alındığını ve cezaevi dışında tutulduğunu yazdı.

Gazete, şahsın gönüllü ifadesinde cinayetle ilgili tüm bilgileri vermeyi ve zanlılar aleyhinde şahitlik etmeyi kabul ettiği gerekçesiyle, cezasının Başkanlık Affıyla ertelendiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs, “Avrupa Hükümranlık Ağı” göstergesinde sınıfta kaldı13 Haziran 2022 Pazartesi 12:47
  • Rum Basını Çavuşoğlu direktifler verdi!13 Haziran 2022 Pazartesi 11:45
  • Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas resmi temaslarda bulunmak amacıyla salı günü Ada’ya geliyor12 Haziran 2022 Pazar 18:57
  • Kıbrıs’ta 2022 için büyüme %2,7; enflasyon %7 olarak öngörülüyor12 Haziran 2022 Pazar 15:35
  • Mavroyannis: Müzakereci hükümet üyesi değildir ve siyasetin belirlenmesinde rol oynamıyor12 Haziran 2022 Pazar 15:33
  • Neofitu: Kıbrıs sorununun çözülmesinin ardından Türkiye Doğu Akdeniz'in enerji denklemine katılabilir12 Haziran 2022 Pazar 15:32
  • Güney Kıbrıs'ta büyük yangın!11 Haziran 2022 Cumartesi 19:05
  • “Wall Street Kıbrıs’ta yatırım fırsatı görüyor”11 Haziran 2022 Cumartesi 16:32
  • Güney Kıbrıs'ta enflasyon %7 bekleniyor.. Kötü günler için uyarılar geldi...11 Haziran 2022 Cumartesi 16:30
  • Güney Kıbrıs Merkez Bankası: “Piyasada daha kötü günler bekleniyor”11 Haziran 2022 Cumartesi 15:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti