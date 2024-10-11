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Müfide Hanım: Bir Eğitim Neferinin Hikâyesi

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Müfide Hanım: Bir Eğitim Neferinin Hikâyesi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. (KTÖK) ve Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) işbirliğiyle hazırlanan "Hayatımıza Değer Katan Kadınlar" belgesel serisinin 23. gösterimine katılmaktan onur duyarız.

Müfide Hanım: Bir Eğitim Neferinin Hikâyesi

Eğitim ve emek mücadelesinde bir öncü, toplumsal değişimin güçlü savunucularından biri: Müfide Hanım. Bu belgesel, onun hayatına, öğretmenlik yıllarına ve sendikal hareketlerde oynadığı kritik role ışık tutuyor.

Müfide Hanım’ın hayat hikâyesi sadece kişisel bir başarı öyküsü değil; aynı zamanda Kıbrıs’taki eğitim sisteminin dönüşümüne, öğretmenlerin hak mücadelesine ve daha adil bir toplum yaratma yolundaki kararlılığına dair ilham verici bir yolculuk. Zor zamanlarda bile cesaretle mücadele eden Müfide Hanım, sendikanın kurulması için ön saflarda yer almıştır.

Bu belgeselde, onu tanıyan dostlarının ve yoldaşlarının gözünden, hayatının bilinmeyen yönlerine ve sendikal mücadelede bıraktığı derin izlere tanık olacaksınız. Müfide Hanım’ın hikâyesi, sadece geçmişe ait değil, bugün hâlâ süren bir mücadelenin de simgesi.

Mücadele, fedakârlık ve umutla dolu bu ilham verici yolculuğu kaçırmayın.

Bu gece saat 19:00'da KTÖS Konferans Salonu'ndaki film gösterimine davetlisiniz.

Saygılarımızla,

Burak Maviş
KTÖS Genel Sekreteri

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