“Müfredat İçin Öğretmen Yetiştirme Projesi” için iş birliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törende protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Gavani imza koydu.

İmzalanan protokol ile Adanın Girişimci Çocukları Projesi kapsamında, 2023-2024 eğitim öğretim yılında verilmeye başlanacak olan Girişimcilik derslerinde görev alacak olan öğretmenlere, girişimcilik eğitimleri verilerek, öğrencilere girişimcilik becerileri kazandırılması amaçlanıyor.

Verilecek olan eğitimler çerçevesinde öğretmenler, Eğitimde Dönüşüm, Çocuk Girişimciliğinin Önemi, Değer Yaratımı ve Girişimcilik, Girişimci Düşünce ve Pazarlama, Pazarlama, Reklam ve Kampanya Oluşturma, Bütçe Oluşturma ve Maliyet Hesaplama, Uygulamalı Proje Geliştirme, Dijital Çağda Çocuk ve Öğretmen Olma ve Etkinlik Üretme ile konu aktarımı ve ana modül eğitim kitabının ayrıntılı açıklanması konularında eğitim alacak.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, iki yıl önce pandemi döneminde çocuklar için ne yapabileceklerini düşünürken, GİKAD ve GİAD’ın ortaya koyduğu proje ile kendilerine dahil olduğu belirterek, sunulan projenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Projenin geldiği noktada çok verimli olduğunu ve bu yıl girişimcilik dersinin müfredata eklendiğini belirten Çavuşoğlu, “Ülkemizin çocuklarına ne yapsak, azdır. Bu çocuklar, ülkemizi ve devletimizi geleceğe taşıyacak, bizden sonra görevi devralıp, ülkelerini yaşatacaktır.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, eğitime katkı koymak isteyen herkesi paydaş olarak gördüklerini ve çocukları daha ileriye götürmek adına verilen desteği en iyi şekilde kullanmaya çalıştıklarını söyleyerek, hayata geçirilen projenin bu anlamda çok değerli olduğuna dikkat çekti.

Bakanlık olarak, iki derneğin ortaya koyduğu desteğin ve gayretin farkında olduklarını da dile getiren Çavuşoğlu, bu destek ve gayretin kendilerini daha da motive ettiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda, “Proje çerçevesinde her yıl daha iyi noktaya geleceğimize ve bu projeden çıkan çocukların, ülkeyi yönetmeye en yakın çocuklar olacağına inanıyorum.” ifadelerine yer vererek, eğitime katkı koyan GİKAD ve GİAD’a teşekkür etti.

KAVUKLU

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise konuşmasında yeni nesillerin yetiştirilmesi görevini sadece bakanlığa ve öğretmenlere yüklememek gerektiğini ve sivil toplum örgütleri olarak bu bilinç ile hareket ederek, eğitime katkı koymaları gerektiğini söyledi.

“Yeni neslin kendi ayakları üzerinde durabilen, analiz yapabilen, kendini ifade edebilen, finansal olarak düşünebilen bir nesil olarak yetişmesi ve bugün doğru girişimciliğin özünü alabilmesi çok önemlidir,” ifadelerine yer veren Kavuklu, bu yönde başlattıkları proje ile ortaöğretim 7. Sınıf öğrencilerine iki yıldır girişimcilik eğitimleri verdiklerini söyledi.

Kavuklu, öğrencilerin ortaya çıkardığı projelerin kendilerini çok etkilediğini belirterek, bakanlığın da destekleri ile bu yıldan itibaren girişimcilik dersinin müfredata gireceğini dile getirdi.

Bu nedenle, müfredatı uygulayacak öğretmenlerin girişimcilik alanında bilgilendirilmesi gerektiğini de söyleyen Kavuklu, 30 öğretmene, girişimcilik eğitimini nasıl verecekleri konusunda bir eğitim düzenleyeceklerini kaydetti.

Kavuklu, gelecek nesillerin şekillenmesine katkı koymaktan dolayı mutlu olduklarını da dile getirerek, desteklerini esirgemeyen Nazım Çavuşoğlu’na ve Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun’a teşekkür etti.

GAVANİ

GİAD Başkanı Orhan Gavani de pandemi döneminde başlattıkları bu proje ile girişimcilik dersinin müfredata girmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Çocukların karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilmesi ve bu sorunlara çözüm üretebilmesi adına verilecek eğitimin çok önemli olduğuna işaret eden Gavani, GİKAD ile yürüttükleri çalışmalar sonucunda, projeyi bu noktaya getirebildikleri için memnuniyet duyduklarını belirtti.

Gavani, projenin öğrencilerin sadece eğitsel değil, fiziksel gelişimine de katkıda bulunduğuna dikkat çekerek, “Bugün, başladığımız bu projeyi bu noktaya getirerek müfredata girmesini sağlamak ve bu bakış açısını daha çok çocuğumuza ve insanımıza ulaştırmak, ülkemizin geleceği için çok önemli bir adımdır.” ifadelerini kullandı ve projeyi destekleyen herkese teşekkür etti.