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Müftüzade:“Hayalle hiçbir şey olmaz. Bu pandeminin sonunu kimse bilmiyor.”

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Mali müşavir Tamer Müftüzade, ekonomiyi kurtarmak ve yönetmek için akılcı olmak ve tüm sektörleri doğru anlamak gerektiğini ifade ederek son günlerde uçaklarda çıkan vakalarla insanların zaten otomatik olarak eve kapanmış olduklarına dikkat çekti.
Müftüzade:“Hayalle hiçbir şey olmaz. Bu pandeminin sonunu kimse bilmiyor.”

Mali müşavir Tamer Müftüzade, ekonomiyi kurtarmak ve yönetmek için akılcı olmak gerektiğini, tüm sektörleri doğru anlamak gerektiğini ifade ederek son günlerde uçaklarda çıkan vakalarla insanların zaten otomatik olarak eve kapanmış olduklarına dikkat çekti.

Kanal T ekranlarında konuşan Tamer Müftüzade, casino ve beş yıldızlı tesislerin ekonomik önemine ve lüks sınıfı ile övünç kaynağı olduğuna işaret ederek şöyle konuştu;

“Tüm dünya ekonomisi altüst oldu. Başta ABD ekonomisi… Biz küçük bir ülke olarak bunu bir fırsata çevirebiliriz. Bu mümkündür. Bölge de küçük nüfus da. Bunun düzeltilebilmesi nispeten daha kolay… Eğer ülkede olan sektörleri tam manasıyla anlayabilirsek tabi… 30 kusur casinoya günde iki uçak servis yapılabilir durumda. Bu sektöre yönelik dikkatli olmalıyız. Hükümet imtiyazını ve sabit vergilerine ilişkin kararlar aldı. Para olmayınca ödemeleri zor. Huzursuzluk çıkar haliyle ortaya.. 25 tane 5 yıldız otelimiz var. Koltuklarımız kabarır. Güneyde bu kadar ciddi lüks tesis yoktur. Ve gelen insanlar da şaşırıyorlar. Hepimiz de bundan faydalanıyoruz. Ülkede sistemimizi gerçekçi bir şekilde oluşturmamamız lazım. Hayalle hiçbir şey olmaz. Bu pandeminin sonunu kimse bilmiyor.”

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