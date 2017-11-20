Mugabe koltuğu bırakmamakta ısrarlı

Zimbabve'de partisinin baskısına rağmen devlet başkanlığı görevini bırakmayan 93 yaşındaki Mugabe'nin parlamento tarafından azledilmesi gündemde.

Afrika ülkesi Zimbabve'de ordunun müdahlesi sonrası partisi ZANU-PF (Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi) tarafından genel başkanlık görevinden alınan Devlet Başkanı Robert Mugabe'ye istifa etmesi için verilen süre doldu. Parti, devlet başkanlığı görevini bırakmayan Mugabe hakkında suçlama metni hazırladı. Suçlamalara dayanarak 93 yaşındaki Mugabe'nin parlamentoda yapılacak oylamayla azledilmesi gündemde.

Zimbabve'de devlet başkanının azli için parlamentonun iki kanadında da üçte iki çoğunluğun desteği gerekiyor.

ZANU-PF Mugabe'ye pazartesi öğlene kadar devlet başaknlığından istifa etmesi için süre vermiş, aksi takdirde azledileceğini bildirmişti.

İngiltere'den açıklama

Pazar günü kameraların karşısına geçerek ulusa seslenen Mugabe partisinin Aralık ayındaki kongresine başkanlık edeceğini açıkladı. Mugabe'nin 20 dakika süren konuşmasında, devlet başkanlığı görevi bıraktığını açıklaması bekleniyordu. Ancak Mugabe böyle bir açıklamada bulunmadı.

İngiltere, "Mugabe'nin halkın ve partisinin desteğini yitirdiği" belirtildi. Başbakan Theresa May'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Zimbabve'deki belirsizlik sürerken tüm taraflara şiddetten uzak durmaları çağrısı yapıldı. Zimbabve 1980'de İnglitere'den bağımsızlığını ilan ettiğinden bu yana Mugabe tarafından yönetiliyor.

Mugabe, pazar günkü konuşmasında ordunun yanlış hiçbir şey yapmadığını belirten Mugabe kendisinin ise geçmişte bazı hatalar yaptığını kabul etti.

Askeri müdahalenin ülkedeki anayasal düzene ve başkanlık makamına tehdit olmadığını söyleyen Mugabe, ekonomi dahil endişe yaratan konuların farkında olduğunu ancak devletin ana kurumlarının işlediğini ifade etti.

Genel başkanlıktan azledildi

Mugabe'nin bu açıklamaları, iktidardaki ZANU-PF'nin devlet başkanını parti başkanlığı görevinden almasından birkaç saat sonra geldi.

Parti başkanlığına eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa getiren. ZANU-PF Mugabe'den Pazartesi öğle saatlerine kadar istifa etmesini istemişti. Parti yönetimi aksi takdirde Mugabe'nin azledileceğini bildirdi.

Ülkede Mugabe'nin istifasını isteyen ve askeri müdahaleyi destekleyen binlerce kişi, başkent Harare'de yürüyüş düzenlemişti.

Zimbabve ordusu, geçen hafta çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride ise askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.