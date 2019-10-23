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Müge Anlı'ya çıkıp karısını arayan adam, eşini yakarak öldürmüş

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Gözaltına alınan Osman Yalçınkaya, adliyeye sevk edildi
Müge Anlı'ya çıkıp karısını arayan adam, eşini yakarak öldürmüş

Kayseri'de geçen yıl 10 Haziran'da kayıp ihbarı yapılan Fatma Birgül Yalçınkaya'yı (52), televizyon programlarına çıkıp, eşinin bulunmasını isteyen emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya'nın (59) yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Osman Yalçınkaya, adliyeye sevk edildi.

Merkez Kocasinan ilçesi Ahi Evran mahallesinde oturan Osman Yalçınkaya, geçen yıl 10 Haziran'da polis merkezine giderek, 3 çocuğunun annesi alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kaybolduğu ihbarını yaptı. Osman Yalçınkaya ve yakınları ile polisin yaptığı aramalarda Fatma Birgül Yalçınkaya, bulunamadı. Osman Yalçınkaya, eşini bulabilmek için televizyon programlarına da çıktı. Müge Anlı'nın programına çıkan Osman Yalçınkaya, eşinin kaybolduğunu, görenlerin polise ihbarda bulunmasını isteyerek gözyaşı döktü.

Yalçınkaya'ya ait kemikler bulundu

Bu arada mahalle sakinleri, 28 Temmuz'da kentsel dönüşüm kapsamında yer alan metruk binaların bulunduğu alanda kemikler buldu. İhbar üzerine polis ekipleri, ortaya çıkan kemikleri incelemek üzere kriminal merkeze götürdü. Yaklaşık 9 ay sonra çıkan DNA incelemesi sonucunda kemiklerin Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait olduğu belirlendi.

İtiraf etti

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, televizyon ekranlarına çıkarak eşinin bulunmasını isteyen Osman Yalçınkaya üzerinde yoğunlaştı. Yapılan araştırmaların ardından Osman Yalçınkaya, gözaltına alındı. Osman Yalçınkaya, sorgusunda eşini metruk binaların bulunduğu alanda yakarak öldürdüğünü itiraf etti.

"Çocuklarıma ve komşularıma eşimin kaybolduğunu söyledim"

Yalçınkaya ifadesinde, eşini Ramazan ayında vakit geçirme bahanesiyle dışarıya çıkardığını belirterek, "Ahi Evran Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına götürdüm. Burada bayılttım, daha sonra üzerini kağıt ve ağaç parçaları kapatarak yanımda getirdiğim çakmakla yaktım  Uzun süre yanan eşimin başında bekledim. Sonra eve gittim ve orucumu açtım. Çocuklarıma ve komşularıma eşimin kaybolduğunu söyledim. Polise ihbarda bulunduk ve gece boyunca eşimi hep birlikte aradık" dedi.

Osman Yalçınkaya, polisteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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