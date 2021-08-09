Muğla’nın alevlerle savaşı sürüyor

Muğla ve Aydın'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yerleşimden uzak dağlık ve sarp alanlarda devam eden yangınlar, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yaralanan 2 orman işçisi, hastanede tedavi altına alındı.

Muğla ve Aydın'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yerleşimden uzak dağlık ve sarp alanlarda devam eden yangınlar, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yaralanan 2 orman işçisi, hastanede tedavi altına alındı.

Muğla Yatağan'da başlayan ve Aydın'ın Çine'ye ulaşan yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler dağlık alanda yer yer tütme görülen alanlara havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas ve Seydikemer ilçelerinde de yangınlardan etkilenen alanlarda çalışmalar devam ediyor.



Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı yerlerde soğutma çalışması yapılıyor.

Ancak Köyceğiz'deki yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alanda etkisini sürdürüyor. Ulaşımın olmadığı sarp arazide devam eden yangınlara havadan müdahale ediliyor.

Muğla'da 3 bin 600 personel, 630 arazöz, 128 iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri, TOMA çeşitli kurumlara ait araçlarla yangınlara müdahale ediyor.

Çalışmalara 4 uçak, 38 helikopter havadan destek veriyor. Uçak ve helikopterler 29 Temmuz'dan bu yana 10 bin aşkın sorti yaptı ve yanan alanlara 180 bin ton su bıraktı. Ukrayna'dan gelen ve gece görüş imkanına sahip 4 helikopterle yangınlara gece de müdahale ediliyor.