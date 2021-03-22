  • BIST 1.391
  • Altın 443,624
  • Dolar 7,9301
  • Euro 9,4570
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA34'ü yerel 42 pozitif vaka

Muhacerat Dairesi'nden pozitif vaka ile ilgili açıklama

» »
Muhacerat Dairesi'nden pozitif vaka ile ilgili açıklama yapıldı
Muhacerat Dairesi'nden pozitif vaka ile ilgili açıklama

Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm dairelerimizde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda 12 Mart 2021 tarihinde Muhaceret Dairemizde görevli bir personelimizin testinin pozitif çıkması akabinde, tedbir amaçlı Muhaceret Dairemiz kapatılmıştı.

Pozitif çıkan personelimizin maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmesi ve bakanlığımızın tüm bölümlerinde alınan sıkı tedbirler sayesinde yapılan tüm PCR testlerinde başka bir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerileri dikkate alınarak tedbiri elden bırakmamak ve 14 günlük sürenin dolması için Muhaceret Dairemiz 25 Mart 2021 tarihinden sonra hizmet vermeye başlayacaktır.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yarın Dünya Meteoroloji Günü22 Mart 2021 Pazartesi 13:51
  • En Fazla Yağış Nereye Düştü?22 Mart 2021 Pazartesi 13:48
  • Çavuşoğlu: Kaynak yetersizliği nedeniyle göletlerin bakımı yapılamıyor22 Mart 2021 Pazartesi 13:47
  • Meclis 2. denemesinde de toplanamadı, 24 saat ertelendi22 Mart 2021 Pazartesi 13:24
  • 1 haftada 29 kaza 2 yaralı!22 Mart 2021 Pazartesi 12:59
  • Uyuşturucu zanlısı mahkemede!22 Mart 2021 Pazartesi 12:57
  • ''Suyu Yönetemeyen Bir Toplum Olduk''22 Mart 2021 Pazartesi 12:56
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!22 Mart 2021 Pazartesi 12:53
  • Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu22 Mart 2021 Pazartesi 12:49
  • Kadına Şiddet hız kesmiyor!22 Mart 2021 Pazartesi 12:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti