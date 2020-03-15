Muhacerat olsa bile 71 ülke vatandaşının KKTC'ye girişi yasaklandı

Koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Toplantı sonrası71 ülke vatandaşının KKTC'ye girişinin yasaklandığını belirtildi
Ülkemize 27 Marta kadar gerek üniversitelerin gerekse işletmelerin kapalı olacağı dikakte alınarak 12 Mart 2020 Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bazı ülke vatandaşlarına kısıtlama koymuştuk. Bu ülke listesini 71 ülkeye çıkardık
Ülkemizde muhaceret izinli olsalar dahi giremeyecekler, Öğrenciler ve çalışma izinli olsalar dahi giremeyecekler
Ülkemizde taşınmaz mal sahibi olan İngiliz vatandaşları da ülkeye giremeyecek
Bu yasak yarın sabah itibarı ile başlayacak
27 Mart'a kadar devam edecek.. Öğrenciler çalışma izinliler ve oturma izinliler dahil
Yurtdışından ülkemize girdikten sonra 14 günlük bir zorunlu gözlem kuralı vardır. Gerekli ihbarları vatandaşlarımız yapsın lütfen.
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