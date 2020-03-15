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Muhacerat olsa bile 71 ülke vatandaşının KKTC'ye girişi yasaklandı

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Muhacerat olsa bile 71 ülke vatandaşının KKTC'ye girişi yasaklandı
Muhacerat olsa bile 71 ülke vatandaşının KKTC'ye girişi yasaklandı

Koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası71 ülke vatandaşının KKTC'ye girişinin yasaklandığını belirtildi 

Ülkemize 27 Marta kadar gerek üniversitelerin gerekse işletmelerin kapalı olacağı dikakte alınarak 12 Mart 2020 Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bazı ülke vatandaşlarına kısıtlama koymuştuk. Bu ülke listesini 71 ülkeye çıkardık

Ülkemizde muhaceret izinli olsalar dahi giremeyecekler, Öğrenciler ve çalışma izinli olsalar dahi giremeyecekler

Ülkemizde taşınmaz mal sahibi olan İngiliz vatandaşları da ülkeye giremeyecek

Bu yasak yarın sabah itibarı ile başlayacak

27 Mart'a kadar devam edecek.. Öğrenciler çalışma izinliler ve oturma izinliler dahil

Yurtdışından ülkemize girdikten sonra 14 günlük bir zorunlu gözlem kuralı vardır. Gerekli ihbarları vatandaşlarımız yapsın lütfen.

 

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