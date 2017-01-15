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Muhaceret Affı için son tarih verildi

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Muhaceret Affı için son tarih verildi
İçişleri Bakanı Kutlu Evren 29 Kasım 2016’da yürürlüğe giren Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Evren’in açıklamasında 29 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası çerçevesinde uygulanan Muhaceret Affı 27 Ocak 2017 tarihinde sona erecektir denildi.

Açıklamada, yurtiçinde cezalı durumda bulunan yabancıların çıkış yaparak ve çıkışta bir asgari ücret ödeyerek aftan yararlanabileceğini, çıkış yapmadan yararlanmak isteyenlerin ise Muhaceret Dairesi’ne bir asgari ücret yanında 250 TL ödeyerek aftan yararlanabilecekleri belirtildi.

Ayrıca izinsiz çalışma veya izinsiz ikamet nedeniyle ihraç edilenler yurtdışı temsilciliklerine şahsen veya Muhaceret Dairesi’ne vekilleri vasıtasıyla başvurarak Muhaceret Dairesi’nce başvuruları uygun görülmesi halinde aftan yararlanabileceklerini de belirten Bakan Evren, bugüne kadar aftan Kanun Hükmünde Kararname dönemi ile birlikte toplam 4580 kişinin yararlandığını ve yasa değişikliği ile artık kademeli ceza sistemi şeklinde yeni bir uygulamaya geçildiğini vurguladı.

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