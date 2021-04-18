Muhaceret Dairesi’nde Covid-19 pozitif vaka ! Daire kapatıldı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda Bakanlığa bağlı tüm dairelerde haftalık olarak yapılan rutin PCR testi taramaları sonucunda Muhaceret Dairesi’nde görevli bir personelin testinin ‘pozitif’ çıktığı açıklandı.
Bakanlık, tedbir amaçlı sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini dikkate alarak, Daire'nin ikinci bir açıklamaya kadar kapatıldığı belirtildi.
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